Институциональные реформы в Казахстане: роль вице-президента и Конституционного суда

В условиях масштабной политической модернизации Казахстан внедряет ключевые государственные институты, направленные на повышение эффективности управления, укрепление позиций страны на международной арене и расширение правовой защиты граждан.

Масштабные преобразования затрагивают высшие эшелоны власти и судебную систему. Появление новых институтов, таких как институт вице-президента и обновленный Конституционный суд, принесло важные изменения в систему государственного управления. Эти шаги призваны разгрузить главу государства, повысить оперативность принятия решений и вывести защиту прав граждан на уровень передовых демократических стандартов.

О том, как новые механизмы повлияют на внутреннюю политику и международное позиционирование страны, рассказала проректор КазИИТУ по цифровизации, профессор, иностранный член Российской академии наук Жанар Дусказиева.

О роли вице-президента в системе власти

По словам Жанар Дусказиевой, институт вице-президента нельзя рассматривать как простую замену или альтернативу президенту. Это самостоятельная и важная единица, созданная для помощи главе государства в реализации как внутренней, так и внешней политики.

- У любого главнокомандующего должны быть замы, поэтому ни в коем случае нельзя думать, что вице-президент - это кандидатура, которая заменит президента, - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что значительная часть работы вице-президента будет сосредоточена на международном сотрудничестве и представлении Казахстана на различных встречах и площадках. Учитывая высокую интенсивность работы действующего президента, ежедневные встречи и заключение меморандумов со многими странами, введение этой должности обеспечит необходимую разгрузку для главы государства.

- Мы возлагаем надежды, что решения будут претворяться в жизнь более эффективно и своевременно. Это усилит позиции нашего государства на международной арене и во внутренней политике. Где президент не успевает, возможно, решения будет принимать вице-президент, - пояснила Жанар Дусказиева.

Конституционный суд как гарант демократии и справедливости

Вторым важнейшим шагом реформ стало внедрение полноценного Конституционного суда. Ранее аналогичный орган действовал в формате совета и выполнял лишь консультативные функции по законопроектам. Теперь же его задачи кардинально расширились.

Как подчеркнула проректор КазИИТУ по цифровизации, на Конституционный суд возлагаются огромные ожидания, поскольку он будет осуществлять строгий контроль за соответствием всех принимаемых законов Конституции. Это особенно актуально в условиях действия обновленной, более демократичной и усовершенствованной Конституции.

- Мы уже делаем шаг к демократическому государству, где любой гражданин может обращаться в Конституционный суд. Когда-то мы это видели только в институтах развитых демократий, а теперь такой механизм есть у нас, - отметила Дусказиева.

Кроме того, эксперт обратила внимание на расширение круга субъектов обращения: право направлять запросы в Конституционный суд получили суды и прокуратура при выявлении несовершенств в решениях после прохождения других инстанций. На фоне поступавших ранее жалоб граждан на несправедливые судебные решения эти изменения в сочетании с крупными реформами судебной системы призваны обеспечить высокий уровень справедливости и законности в стране.