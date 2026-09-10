Курултай Казахстана официально утвердил регламент работы

На пленарном заседании палаты 10 сентября 2026 года депутаты приняли регламент Курултая - документ, определяющий внутреннюю организацию и порядок деятельности высшего представительного органа страны, передаёт Zakon.kz.

Проект представила депутат Снежанна Имашева. По её словам, очередной рабочий период парламентариев рассчитан на десять месяцев, а кворум для принятия решений составляет две трети от состава.

- Основной формой деятельности Курултая являются его сессии. Очередная сессия проводится один раз в год - с первого рабочего дня сентября по последний рабочий день июня. Заседания Курултая, как правило, проводятся по средам и четвергам, слушания - по пятницам, правительственные часы - по понедельникам. Заседание правомочно при присутствии не менее двух третей от общего числа депутатов - то есть не менее 97 депутатов, - отметила спикер.

Регламент подробно описывает процедуру прохождения законопроектов. Право законодательной инициативы реализуется исключительно в Курултае. Стандартные проекты законов будут проходить три чтения (за исключением ратификации или денонсации международных договоров, которые рассматриваются в двух чтениях).

- В первом чтении обсуждаются цели, задачи, основные положения и возможные социально-экономические, правовые и иные последствия в случае его принятия. После первого чтения проводится детальная работа над поправками. Они обобщаются рабочей группой и головным комитетом в сравнительной таблице. Во втором чтении рассматриваются поправки к проекту закона, внесенные в рабочую группу или головной комитет. Третное чтение завершает законодательную процедуру в Курултае, - пояснила Имашева.

На финальном этапе допускаются только правки, направленные на устранение внутренних противоречий, редакционных замечаний и приведение текста в соответствие с Конституцией и правилами юридической техники. Изменять правовое содержание документа на этой стадии запрещено.

Отдельно урегулирован порядок работы с предложениями Правительства и возможность отзыва законопроекта автором на любой стадии.

- Комитет должен рассмотреть предложения, а по итогам принять решение включать их в сравнительную таблицу или нет. Это особенно важно для того, чтобы, с одной стороны, сохранить возможность оперативного законодательного реагирования, а с другой - не допустить подмены установленной процедуры законодательной инициативы, - добавила депутат.

Документ закрепляет порядок взаимодействия палаты с Конституционным Судом, Правительством и Қазақстан Халық Кеңесі, а также детально прописывает статус парламентской оппозиции. Большинством признаётся партия с наибольшим количеством мандатов, а остальные фракции получают официальные рычаги влияния.

- Это ещё одна важная часть нового регламента - гарантии парламентской оппозиции. Регламент оговаривает статус большинства и оппозиции в Курултае. Большинством признается политическая партия, получившая наибольшее число депутатских мандатов. Политические партии, представленные в Курултае и не входящие в большинство, могут образовывать парламентскую оппозицию. Регламент не ограничивается декларативным закреплением этого статуса, а предусматривает конкретные процедурные гарантии. Оппозиция вправе не менее одного раза в течение сессии инициировать проведение слушаний. Кроме того, она вправе не менее двух раз за сессию определять повестку дня правительственного часа, - подчеркнула Имашева.

Кроме того, за оппозиционными партиями закрепляется представительство в руководстве постоянных комитетов палаты.

Регламент определяет две формы объединений: партийные фракции и депутатские группы (для создания последних потребуется не менее 15 человек). Наряду с полномочиями документ закрепляет персональную ответственность народных избранников.

- Фракция представляет соответствующую политическую партию. Депутатская группа может создаваться для совместного осуществления депутатами своих полномочий. Для её образования необходимо не менее 15 депутатов. Одновременно с правами закрепляется ответственность депутатов. Регламент предусматривает меры в случаях систематического отсутствия без уважительных причин, передачи своего голоса другому депутату, а также нарушения правил депутатской этики. Таким образом, депутатский мандат рассматривается не только как совокупность прав, но и как обязанность лично и добросовестно участвовать в деятельности Курултая, - резюмировала Снежанна Имашева.

Напомним, 28 августа 2026 года депутаты Курултая избрали заместителей председателя и сформировали структуру однопалатного Парламента.