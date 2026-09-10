«Казахмыс» продолжает плановые ремонты оборудования на предприятиях Жезказганского региона

На предприятиях Жезказганского региона "Казахмыс" регулярно проводят плановые ремонты стационарного оборудования. В августе специалисты завершили 20 проектов. Работы велись практический на всей рудничной площадке и Жезказганской обогатительной фабрике.



На руднике "Жомарт" отремонтировали магистральные конвейеры №3 и №5, дробилки №2, №5 и №8. Специалисты выполняли ремонт лобовин и питателей дробилок, меняли отбойной канат скипового подъема, ремонтировали натяжную станцию конвейера и восстанавливали элементы железнодорожного бункера.



На Южно-Жезказганском руднике и руднике "Западный" также провели комплекс работ на подъемном и дробильном оборудовании. В частности, на шахте №65 заменили футеровку канатоведущего шкива. На шахте №67 на конвейере №4 было заменено 1890 погонных метров ленты, ролики с роликоопорами.



На Жезказганской обогатительной фабрике специалисты выполнили ремонт дробилок, питателя и конвейеров. Работы включали замену лент, узлов и броней дробильного оборудования, ремонт подгрохотной течки и замену полотна пластинчатого питателя.



Плановые ремонты проводят по утвержденным графикам с учетом технического состояния оборудования и производственных задач. Такой подход позволяет заранее выявлять износ отдельных узлов, устранять неисправности и не допускать их развития. Регулярное техническое обслуживание также помогает поддерживать оборудование в работоспособном и безопасном состоянии.



Работы по техническому обслуживанию и ремонту продолжатся и в сентябре. На 140 горизонте шахты № 67 рудника «Западный» запланирован ремонт дробилки с заменой лобовины рудоспуска. После завершения работ оборудование вновь введут в эксплуатацию.



Плановые ремонты – постоянная часть производственной работы предприятий региона. Компания последовательно обновляет и восстанавливает оборудование, поддерживая его техническую готовность и создавая необходимые условия для безопасной и стабильной работы производственных объектов.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS