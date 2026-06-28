Въезд в Казахстан для иностранцев станет платным: Президент подписал закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий масштабные изменения в правилах въезда иностранных граждан в страну. Документ вводит систему электронных разрешений на пересечение границы и предусматривает оплату за их оформление. Нововведения закреплены в законе по вопросам цифровизации, защиты персональных данных и регулирования транспорта, который глава государства подписал 24 июня 2026 года. Одновременно изменения внесены в закон «О миграции населения», передает МойГород.

Въезд переведут в цифровой формат

Новая система предполагает полный переход миграционного учета на электронные технологии. В законодательстве появились три новых понятия.

Первое – электронное разрешение на въезд. Это цифровой документ, который позволит иностранцам и лицам без гражданства въезжать в Казахстан или следовать через его территорию транзитом. Выдачей разрешений займется Министерство внутренних дел после согласования с Комитетом национальной безопасности.

Второе – цифровой профиль иммигранта. В нем будут храниться персональные сведения и биометрические данные иностранного гражданина. Прохождение биометрической идентификации станет обязательным.

Третье нововведение – эталонная база данных иммигрантов, представляющая собой единую защищенную систему хранения информации обо всех прибывающих в страну иностранцах.

Все эти сервисы объединят на специальной цифровой платформе для иностранных граждан.

За оформление разрешения придется платить

Получение электронного разрешения станет платной услугой. Размер сбора, механизм оплаты и тарифы позже определит правительство Казахстана.

Оператором цифровой платформы сможет стать только юридическое лицо, в котором государству принадлежит более 50% участия.

На что направят собранные средства

Доходы от оформления электронных разрешений планируется распределять в равных долях.

Половину средств направят на развитие самой системы: обслуживание цифровой платформы, закупку серверного оборудования, модернизацию программного обеспечения и обновление технической инфраструктуры на пунктах пропуска через государственную границу.

Оставшиеся 50% будут перечисляться государственной организации, отвечающей за развитие внутреннего и въездного туризма.

Ожидается, что новая система позволит усилить контроль за миграционными процессами, повысить уровень безопасности и одновременно обеспечит дополнительное финансирование туристической отрасли за счет иностранных путешественников.