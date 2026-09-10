Более 200 вейпов и снюс: в Актау изъяли крупную партию контрафакта

Нелегальный товар прятали в машине и гараже.

В Актау полицейские изъяли более 200 электронных сигарет и несколько десятков упаковок снюса, которые хранились в автомобиле и гаражном боксе местного жителя, сообщает Polisia.kz.

По данным правоохранительных органов, 3 сентября 2026 года сотрудники криминальной полиции остановили автомобиль марки Changan в 28А микрорайоне города. В ходе осмотра транспортного средства стражи порядка обнаружили 64 электронные сигареты марки WAKA.

Позже оперативники провели осмотр одного из гаражей в промышленной зоне Актау, где нашли ещё 151 вейп и 31 упаковку снюса.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.