В Казахстане предлагают узаконить понятие «трэш-стриминг» и ужесточить наказание за опасные пранки

В Казахстане предлагают законодательно закрепить понятие "трэш-стриминг" и ужесточить ответственность за опасные пранки и пропаганду насилия в прямых эфирах соцсетей.

На пленарном заседании Курултая 10 сентября 2026 года депутат Жаркынбек Амантайулы выступил с инициативой ввести в законодательство определение "трэш-стриминга" и усилить ответственность за провокации в прямых эфирах, передаёт Zakon.kz.

Свой запрос парламентарий направил на имя министра культуры и информации Армана Кырыкбаева и главы МВД Ержана Саденова. По его словам, социальные сети стали неотъемлемой частью жизни общества, а аудитория трансляций в TikTok, Instagram и на иных платформах стремительно растёт. Однако у цифрового развития проявилась теневая сторона.

- В прямых эфирах всё чаще звучат нецензурные выражения, происходят оскорбления людей, унижение их чести и достоинства, организуются опасные пранки. Некоторые стримеры делают это намеренно. Причина в том, что грубый и провокационный контент собирает больше просмотров. А просмотры превращаются в лайки и донаты, а иногда и в доход от рекламы. Таким образом, в некоторых случаях противоправные действия превращаются в инструмент заработка, - подчеркнул депутат.

Жаркынбек Амантайулы обратил внимание на то, что прямой эфир всё чаще становится коммерческим инструментом, ради которого блогеры готовы переходить любые границы. В качестве примера он напомнил о случае, когда гражданин Казахстана устроила скандальный пранк в Китае и был привлечён к ответственности, нанеся вред имиджу государства.

- Некоторые стримеры намеренно провоцируют конфликты ради привлечения зрителей. Высмеивают и оскорбляют людей. Даже в прямых эфирах всё чаще совершаются действия, которые неловко произносить вслух. При этом одновременно их могут смотреть тысячи людей разного возраста - как совершеннолетних, так и несовершеннолетних... Мы не предлагаем ограничивать свободу слова. Напротив, должны быть чётко определены границы между свободой слова и ответственностью, - пояснил депутат.

Для решения проблемы Жаркынбек Амантайулы просит Правительство принять комплекс системных мер:

Законодательно закрепить понятие "трэш-стриминг" и ужесточить наказание за пропаганду насилия, оскорбления, умышленные провокации и опасные пранки в прямых эфирах.

Наладить оперативную блокировку: совместно с администрацией TikTok, Instagram, YouTube и других сервисов создать эффективный механизм быстрого выявления, блокировки нелегального стрима и идентификации его авторов.

Защитить жертв блогеров: усилить правовые механизмы защиты граждан в ситуациях, когда их выводят в эфир без согласия или порочат их честь и достоинство.

Внедрить государственную систему мониторинга: сформировать единую систему постоянного контроля противоправного контента в соцсетях с открытой публикацией результатов проверок для общества.

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