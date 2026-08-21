Переодевался в платья и знакомился с детьми: 56-летнего TikTok-стримера арестовали в Казахстане

В Караганде привлекли к ответственности 56-летнего мужчину, который надевал женскую одежду, выдавал себя за девочку и общался с несовершеннолетними в прямых эфирах. О пресечении сомнительных онлайн-экспериментов сообщили в Telegram-канале "Новости МВД РК".

Сотрудники полиции выявили противоправный контент в ходе мониторинга социальной сети TikTok. За создание подобных видео и сомнительное поведение житель Караганды предстал перед судом.

Постановлением суда мужчине назначено 10 суток административного ареста, а также вынесено официальное предостережение.

- Действия стримера вышли за рамки допустимого и вызвали незамедлительную реакцию со стороны полиции. Мужчине разъяснено, что подобное поведение недопустимо и влечёт за собой юридические последствия, - отметили в ведомстве.

Стример уже удалил свои аккаунты из социальных сетей, однако остаётся под контролем правоохранительных органов. В полиции предупредили: в случае повторного нарушения требований предостережения мужчине грозит более строгая ответственность.

