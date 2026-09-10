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Происшествия

Казахстанец до смерти избил 65-летнего соседа в ходе конфликта

Подозреваемый установлен по горячим следам и задержан.
Варвара Тыщенко
Казахстанец до смерти избил 65-летнего соседа в ходе конфликта
Фото: pixabay.com

В Шымкенте полиция ведет расследование по факту гибели пожилого мужчины после уличного конфликта, передает пресс-служба департамента полиции города.

Поводом для разбирательства стали распространившиеся в соцсетях кадры жестокого нападения. На видеозаписи запечатлено, как перепалка между двумя мужчинами перерастает в драку: один из участников начинает избивать оппонента, а после падения жертвы на землю продолжает наносить удары.

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Правоохранительные органы квалифицировали дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

- Предварительно установлено, что между потерпевшим и его соседом произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес мужчине несколько ударов. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Подозреваемый установлен по горячим следам и задержан, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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