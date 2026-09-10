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Социум

Вознаграждение более 40 млн тенге: КНБ задержал высокопоставленных чиновников

По версии следствия, чиновники поставили на поток покровительство большегрузам с перевесом.
Варвара Тыщенко
Вознаграждение более 40 млн тенге: КНБ задержал высокопоставленных чиновников
Стоп-кадр из видео: gov.kz

Служба по противодействию коррупции КНБ при координации прокуратуры задержала крупного чиновника Министерства транспорта и его коллегу из регионального ведомства, сообщает пресс-служба КНБ РК.

Силовики взяли под стражу заместителя председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранса, а также замглавы инспекции транспортного контроля по Акмолинской области.

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- Они подозреваются в противоправной деятельности по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств, грузы которых превышали допустимые весовые нормы. По данным следствия, ими были получены материальные вознаграждения от предпринимателей на сумму более 40 млн тенге, - подчеркнули в ведомстве.

Задержания прошли в августе текущего года. По версии следствия, чиновники поставили на поток покровительство большегрузам с перевесом, закрывая глаза на нарушения за системные взятки от бизнеса.

С санкции суда оба фигуранта помещены под стражу. Проводится досудебное расследование.

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