Код из СМС и «безопасный» счёт: как мошенники берут кредиты на казахстанцев и как от этого защититься

Мошенники в Казахстане перестали просто красть пароли - теперь они заставляют жертв добровольно брать миллионные долги. По данным АРРФР РК, злоумышленники активно используют психологическое давление и функции смартфона, чтобы дистанционно оформлять кредиты на граждан.
Схема первая: "защитный" заём и трансляция экрана
Сценарий обычно начинается с безобидного звонка "оператора связи" или "почты" с просьбой продиктовать код из СМС. Следом включаются якобы сотрудники банков или правоохранительных органов. Они запугивают человека: на его имя прямо сейчас кто-то оформляет заём.
Чтобы "отменить" несанкционированную заявку, жертву убеждают взять так называемый "зеркальный" или "защитный" кредит. Аферисты просят включить демонстрацию экрана, показать видео с лица или установить программу удалённого доступа. В итоге человек сам проходит биометрию и подписывает документы, а полученные деньги переводит на якобы "безопасный" счёт мошенников.
Схема вторая: иллюзия "льготных" денег
Другой популярный трюк - предложение помощи в получении льготного кредита или государственного гранта для бизнеса.
Человека просят установить специальное приложение для "проверки заявки" и пройти биометрию. Как только злоумышленники получают доступ к банковскому кабинету, они забирают максимум возможных заёмных средств. О долге человек узнаёт только после звонков от коллекторов.
Сигналы опасности: когда нужно немедленно повесить трубку
Сотрудники банков, прокуратуры или полиции никогда не требуют брать кредиты для их "отмены" и не просят показать экран телефона.
Насторожиться стоит, если собеседник:
- Торопит, запугивает уголовной ответственностью или создаёт искусственную панику.
- Просит включить видеосвязь или демонстрацию экрана в банковском приложении.
- Настоятельно рекомендует установить на телефон сторонние утилиты.
- Обещает 100% одобрение льготного кредита "через своих людей".
Как закрыть мошенникам доступ к кошельку
Главное правило финансовой гигиены - никому не передавать коды из СМС, логины и пароли.
Для максимальной защиты стоит подключить добровольный отказ от получения кредитов через сервис "Стоп-кредит" на портале eGov.kz. Также важно настроить двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях и регулярно проверять свою кредитную историю.
Если вы всё же поддались на уговоры и оформили заём под воздействием аферистов, первым делом заблокируйте карты, подайте заявление в полицию и свяжитесь с банком. Подробную пошаговую инструкцию по оспариванию таких сделок АРРФР РК разместило на своём официальном ресурсе.