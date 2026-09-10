Код из СМС и «безопасный» счёт: как мошенники берут кредиты на казахстанцев и как от этого защититься

В АРРФР РК рассказали, по каким схемам мошенники оформляют дистанционные кредиты на казахстанцев и как защитить свои деньги с помощью сервиса "Стоп-кредит".

Мошенники в Казахстане перестали просто красть пароли - теперь они заставляют жертв добровольно брать миллионные долги. По данным АРРФР РК, злоумышленники активно используют психологическое давление и функции смартфона, чтобы дистанционно оформлять кредиты на граждан.

Схема первая: "защитный" заём и трансляция экрана

Сценарий обычно начинается с безобидного звонка "оператора связи" или "почты" с просьбой продиктовать код из СМС. Следом включаются якобы сотрудники банков или правоохранительных органов. Они запугивают человека: на его имя прямо сейчас кто-то оформляет заём.

Чтобы "отменить" несанкционированную заявку, жертву убеждают взять так называемый "зеркальный" или "защитный" кредит. Аферисты просят включить демонстрацию экрана, показать видео с лица или установить программу удалённого доступа. В итоге человек сам проходит биометрию и подписывает документы, а полученные деньги переводит на якобы "безопасный" счёт мошенников.

Схема вторая: иллюзия "льготных" денег

Другой популярный трюк - предложение помощи в получении льготного кредита или государственного гранта для бизнеса.

Человека просят установить специальное приложение для "проверки заявки" и пройти биометрию. Как только злоумышленники получают доступ к банковскому кабинету, они забирают максимум возможных заёмных средств. О долге человек узнаёт только после звонков от коллекторов.

Сигналы опасности: когда нужно немедленно повесить трубку

Сотрудники банков, прокуратуры или полиции никогда не требуют брать кредиты для их "отмены" и не просят показать экран телефона.

Насторожиться стоит, если собеседник:

Торопит, запугивает уголовной ответственностью или создаёт искусственную панику.

Просит включить видеосвязь или демонстрацию экрана в банковском приложении.

Настоятельно рекомендует установить на телефон сторонние утилиты.

Обещает 100% одобрение льготного кредита "через своих людей".

Как закрыть мошенникам доступ к кошельку

Главное правило финансовой гигиены - никому не передавать коды из СМС, логины и пароли.

Для максимальной защиты стоит подключить добровольный отказ от получения кредитов через сервис "Стоп-кредит" на портале eGov.kz. Также важно настроить двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях и регулярно проверять свою кредитную историю.

Если вы всё же поддались на уговоры и оформили заём под воздействием аферистов, первым делом заблокируйте карты, подайте заявление в полицию и свяжитесь с банком. Подробную пошаговую инструкцию по оспариванию таких сделок АРРФР РК разместило на своём официальном ресурсе.