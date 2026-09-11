Какой район ЗКО самый сильный в перетягивании каната

10 сентября в спортивном комплексе "Орал" в честь Дня города прошел II открытый городской турнир по перетягиванию каната "ORAL CUP-2026". Об этом сообщили в управлении культуры и спорта области. В зрелищном состязании участники продемонстрировали силу и стойкость. Победителей и призёров соревнований наградили кубками, дипломами и медалями, а также денежными сертификатами от спонсоров.
По итогам соревнований:
I место - команда "Алмаз"
Шынгырлауский район - 400 000 тенге
II место - команда "Тереңкөл"
Казталовский район - 300 000 тенге
III место - команда "Жұлдыз"
Казталовский район - 200 000 тенге
Напомним, что Уральску в 2026 году исполняется 667 лет. На праздничные мероприятия потратят 42 миллиона тенге. На главной сцене выступят казахстанские, турецкие исполнители и артисты из Узбекистана: Bayansulu, 2RAR, Максат Рахмет, Жубаныш Жексенулы, Murat Yaprak и Sevara Tulanova.