Какой район ЗКО самый сильный в перетягивании каната

10 сентября в спортивном комплексе "Орал" в честь Дня города прошел II открытый городской турнир по перетягиванию каната "ORAL CUP-2026". Об этом сообщили в управлении культуры и спорта области. В зрелищном состязании участники продемонстрировали силу и стойкость. Победителей и призёров соревнований наградили кубками, дипломами и медалями, а также денежными сертификатами от спонсоров.

По итогам соревнований:

I место - команда "Алмаз"

Шынгырлауский район - 400 000 тенге

II место - команда "Тереңкөл"

Казталовский район - 300 000 тенге

III место - команда "Жұлдыз"

Казталовский район - 200 000 тенге

Напомним, что Уральску в 2026 году исполняется 667 лет. На праздничные мероприятия потратят 42 миллиона тенге. На главной сцене выступят казахстанские, турецкие исполнители и артисты из Узбекистана: Bayansulu, 2RAR, Максат Рахмет, Жубаныш Жексенулы, Murat Yaprak и Sevara Tulanova.