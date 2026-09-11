Новый институт власти: зачем Казахстану нужен вице-президент

В системе государственного управления Казахстана появился институт вице-президента, призванный укрепить вертикаль власти, повысить устойчивость госаппарата и разгрузить главу государства в вопросах стратегической координации.

Политическая система страны продолжает адаптироваться к вызовам времени и требованиям обновленной Конституции. Появление новой должности направлено на выстраивание более четкого баланса между ветвями власти и улучшение взаимодействия между Президентом, Курултаем и Правительством.

О том, какую роль сыграет этот институт в практике государственного управления, рассказала главный эксперт Института евразийской интеграции Амина Косбаева.

Институциональная координация и распределение нагрузки

Как отметила Амина Косбаева, институт вице-президента появился прежде всего как дополнительный механизм координации государственной политики и повышения устойчивости системы управления. Согласно новой Конституции, эта кандидатура назначается Президентом с согласия Курултая, представляя главу государства во взаимодействии со всеми ключевыми структурами.

- Вице-президент создает дополнительный уровень институциональной координации, что особенно важно для нашей государственной системы, в которой одновременно работают Президент, Курултай, Правительство и другие институты, - подчеркнула эксперт.

В практическом плане введение новой должности символизирует более четкое распределение управленческой нагрузки. По словам Косбаевой, вице-президент берет на себя координацию отдельных стратегических направлений, представляет главу государства во взаимоотношениях с госорганами и общественными институтами, а также обеспечивает последовательность и своевременность реализации принятых решений.