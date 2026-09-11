Военные корабли Казахстана вышли в Каспийское море

Корабельные соединения Военно-морских сил Вооруженных сил РК приступили к активной фазе плановых маневров в казахстанской акватории Каспийского моря, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК. Экипажам предстоит преодолеть всю акваторию, проверив боеготовность в условиях открытой воды.

Фото: Министерство обороны РК

Программа учений разделена на три последовательных этапа, где задачи будут усложняться от перехода к этапу. Моряки отработают на практике устойчивую связь, навигацию, слаженное управление судами и применение штатного вооружения на большом удалении от береговой линии. Кроме того, запланированы боевые стрельбы с использованием корабельного арсенала при поддержке привлеченных подразделений.

Фото: Министерство обороны РК

Как подчеркнул заместитель главнокомандующего ВМС по боевой подготовке капитан 1 ранга Арман Сатканов, маневры нацелены прежде всего на оттачивание личных навыков каждого военнослужащего.

- Главное - чтобы каждый член экипажа четко знал свою задачу и в нужный момент действовал быстро и слаженно. Именно это мы сейчас проверяем в море. - отметил он.