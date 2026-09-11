Новые полномочия Аиды Балаевой: Токаев утвердил функции зампреда Совета безопасности

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О некоторых вопросах Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, определяющий статус и круг обязанностей руководства Совета безопасности, передает пресс-служба Акорды. Документ детально регламентирует работу вновь созданного аппарата ведомства и сферы ответственности заместителя председателя, на этот пост в конце августа была назначена Аида Балаева.

Согласно документу, ключевыми задачами ведомства остаются глубокий мониторинг глобальных вызовов и анализ ситуации внутри страны.

- Задачами Совета Безопасности и его Аппарата определены всесторонний анализ глобальных угроз и вызовов, а также актуальных аспектов внутренней ситуации, - говорится в сообщении.

На посту заместителя председателя Совбеза Аида Балаева будет курировать широкий спектр критически важных направлений. В ее обязанности вошел жесткий контроль за исполнением поручений главы государства, а также координация работы министерств и ведомств в сфере обороны, правопорядка и национальной безопасности.

Отдельное внимание в новом положении уделено технологическому контуру и защите данных.

- Заместитель председателя Совета безопасности будет также заниматься вопросами информационной и кибербезопасности, в том числе с использованием искусственного интеллекта, защиты персональных данных, противодействия коррупции и экономической преступности, гражданской защиты, - уточнили в Акорде.

Кроме того, в зону ответственности зампреда вошли международное взаимодействие, координация работы самого аппарата и превентивное управление рисками для защиты государственного суверенитета и конституционного строя. Напомним, что самостоятельный Аппарат Совбеза был образован в Казахстане в конце августа.