Во сколько в Уральске пройдет концерт и салют ко Дню города

На главной сцене выступят казахстанские, турецкие исполнители и артисты из Узбекистана.

Основная программа ко Дню города пройдет 12 и 13 сентября. Всего для жителей и гостей города подготовили около 30 культурных, спортивных и общественных мероприятий. Праздник пройдет во всех районах и поселках города.

12 сентября на площади Первого Президента РК состоится этно-концерт "ZHAIYQ SAZY" в обновленном формате, главная цель которого - популяризация национального искусства, презентация культурного потенциала региона и продвижение Уральска как современного привлекательного культурного центра.

На главной сцене выступят казахстанские, турецкие исполнители и артисты из Узбекистана: Bayansulu, 2RAR, Максат Рахмет, Жубаныш Жексенулы, Murat Yaprak и Sevara Tulanova. А закончится концерт праздничным салютом, который можно будет увидеть в 23:00.

Напомним, что на празднование из бюджета выделили 42 миллиона тенге. За счет казны оплатят аренду большой сцены, которую привезут из Актобе, национальные костюмы и праздничный салют. На фейерверк предусмотрено 5 миллионов тенге.