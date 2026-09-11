Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Культура Социум

Во сколько в Уральске пройдет концерт и салют ко Дню города

На главной сцене выступят казахстанские, турецкие исполнители и артисты из Узбекистана.
Жулдызхан Хасангалиева
Во сколько в Уральске пройдет концерт и салют ко Дню города
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Основная программа ко Дню города пройдет 12 и 13 сентября. Всего для жителей и гостей города подготовили около 30 культурных, спортивных и общественных мероприятий. Праздник пройдет во всех районах и поселках города.

12 сентября на площади Первого Президента РК состоится этно-концерт "ZHAIYQ SAZY" в обновленном формате, главная цель которого - популяризация национального искусства, презентация культурного потенциала региона и продвижение Уральска как современного привлекательного культурного центра.

Главный баннер

На главной сцене выступят казахстанские, турецкие исполнители и артисты из Узбекистана: Bayansulu, 2RAR, Максат Рахмет, Жубаныш Жексенулы, Murat Yaprak и Sevara Tulanova. А закончится концерт праздничным салютом, который можно будет увидеть в 23:00.

Напомним, что на празднование из бюджета выделили 42 миллиона тенге. За счет казны оплатят аренду большой сцены, которую привезут из Актобе, национальные костюмы и праздничный салют. На фейерверк предусмотрено 5 миллионов тенге. 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article