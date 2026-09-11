Выплаты по безработице в Казахстане могут сократить до трех месяцев

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило масштабные поправки в правила регистрации безработных и начисления социальных пособий, передает Zakon.kz. Ведомство намерено кардинально переформатировать государственную поддержку, сместив акцент с простых денежных компенсаций на скорейшее возвращение граждан в реальный сектор экономики.

Главным нововведением станет сокращение максимального срока получения выплат по потере работы с шести месяцев до трех. По задумке авторов инициативы, комплексный подход должен не просто удерживать человека на плаву за счет пособия, а помогать ему оперативно осваивать новые профессии и находить постоянные источники дохода.

Изменения коснутся и финансовых лимитов. Если сейчас сумма помощи рассчитывается как 45% от среднемесячного заработка за последние два года, то с 1 октября планируют ввести жесткий потолок. Максимальный размер выплаты ограничат на уровне 45% от семикратного размера минимальной заработной платы.

Проект нормативного акта уже опубликован на портале "Открытые НПА". Общественное обсуждение документа продлится до 25 сентября.