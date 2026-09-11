Qarmet продолжает масштабную модернизацию шахт

На предприятиях угольного департамента Qarmet продолжается масштабная программа модернизации, охватывающая все ключевые направления подземного производства — горно-шахтную технику, вентиляцию, дегазацию, связь, цифровые системы контроля и промышленную безопасность, передает МойГород.

На шахты поступают современные очистные и проходческие комплексы с дистанционным управлением. Это позволяет автоматизировать часть производственных операций и сокращать присутствие работников в наиболее сложных и потенциально опасных зонах.

Отдельное внимание уделяется заблаговременной дегазации угольных пластов. Она проводится ещё до начала промышленной отработки участков и позволяет заранее снижать содержание метана в угольном массиве, создавая более безопасные условия для последующей добычи.

«Идет модернизация на всех шахтах нашей угольной компании. Скоро будет внедряться направленное бурение. Во-первых, это вопрос безопасности, во-вторых, это снижает риски для наших проходчиков. Компания еще молодая, но очень много сделано за такой короткий промежуток времени», - отметил заместитель директора угольного департамента Qarmet Толеген Шаяхметов.

Параллельно развивается подземная связь. На шахтах появились Wi-Fi и радиосвязь. Во время смены местоположение работников отслеживается диспетчерами в режиме реального времени, а в обработке данных и выявлении возможных рисков применяются технологии искусственного интеллекта.

Совершенствуется противопожарная защита ленточных конвейеров, работают современные медицинские пункты для предсменного освидетельствования сотрудников, реализуются проекты сухого обогащения угля и модернизации обогатительной фабрики «Восточная».

Впервые со времен Советского Союза началось строительство новой вентиляционной инфраструктуры. Сегодня сразу на трёх шахтах угольного департамента реализуются крупные проекты по строительству новых стволов.

На шахте «Тентек» возводятся новые центрально-отнесённые вентиляционные стволы. На шахте имени Т. Кузембаева новый клетьевой воздухоподающий ствол уже введён в эксплуатацию. Он позволит обеспечить развитие перспективных участков шахты, подтверждённые запасы которых превышают 22 млн тонн угля.

«С 90-х годов в Карагандинском угольном бассейне строительство стволов не велось. С приходом нового инвестора появилась такая возможность. С появлением данного ствола мы уже можем разрабатывать новые запасы на более глубоких горизонтах. То есть он развязывает нам руки в том плане, что мы обеспечим необходимое количество воздуха по расчетам», - рассказал главный инженер шахты имени Т. Кузембаева Александр Переберин.

Новый ствол будет обеспечивать подачу свежего воздуха в шахту и отвод отработанного. Это позволит формировать устойчивый воздушный поток по системе горных выработок, снижать температуру и предотвращать накопление опасных газов.

Масштаб изменений особенно заметен на фоне ситуации трёхлетней давности. В 2023 году из восьми шахт угольного департамента Qarmet работали только три. Сегодня модернизация ведётся на всех предприятиях: вводятся новые участки, обновляются техника и инфраструктура, развиваются системы безопасности.

Сами горняки также отмечают происходящие изменения.

«Три года назад многие уезжали отсюда, не видели перспектив. Сейчас все хорошо. Даже люди, которые уволились, возвращаются. Появилась новая техника, большое внимание уделяется безопасности», - отметил шахтёр шахты имени Т. Кузембаева.

К 2028 году Qarmet планирует выйти на добычу 9 млн тонн угля в год. Ввод новых производственных объектов, обновление техники, развитие цифровых систем контроля и промышленной безопасности позволят последовательно, эффективно и, главное, безопасно достичь необходимых производственных показателей.

Модернизация шахт является частью общей программы трансформации Qarmet. Компания направляет порядка 3,5 млрд долларов на масштабное обновление производственных мощностей, охватывающее угольное, металлургическое и железорудное направления.