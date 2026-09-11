Токаев наградил победителей и призеров VI Всемирных игр кочевников

Глава государства поздравил спортсменов и тренеров, отметив, что отечественная сборная продемонстрировала выдающееся мастерство и укрепила позиции страны на международной арене.

Президент Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости провел торжественную церемонию награждения победителей и призеров VI Всемирных игр кочевников, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства поздравил спортсменов и тренеров, отметив, что отечественная сборная продемонстрировала выдающееся мастерство и укрепила позиции страны на международной арене.

- В состязаниях со спортсменами из более чем 100 стран мира вы сумели высоко поднять небесно-голубой флаг нашей Родины, выступив как достойные представители нашего народа. С полной уверенностью могу заявить, что наша национальная команда в полной мере оправдала ожидания соотечественников. Как Глава государства выражаю вам глубокую признательность за победу, которая вдохновила весь Казахстан. Весь наш народ горячо поддерживал спортсменов, искренне сопереживал вам, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В общекомандном зачете казахстанские атлеты завоевали 74 медали, 32 из которых оказались высшей пробы. Президент подчеркнул, что этот успех отражает несгибаемый характер и силу духа нации, а также поблагодарил руководство Кыргызской Республики за высокий уровень организации масштабного форума.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что подобные турниры напрямую работают на укрепление единства тюркских народов и сохранение общего исторического наследия. Глава государства призвал бережно относиться к заветам предков и традициям Великой степи.

- Казахстан всегда готов вносить свой вклад в это общее дело. Самое бесценное наследие, которое наши предки оставили двум братским народам, - это взаимное уважение и вечная дружба. Мы должны чтить эти мудрые заветы. Мы по праву являемся преемниками цивилизации Великой степи. Наши героические предки доверили нам бескрайние просторы. Они завещали нам свои традиции и духовные ценности. Наш общий долг – как зеницу ока беречь это драгоценное сокровище, чтобы передать его будущим поколениям. Эту священную миссию мы должны исполнить, сохраняя внутреннее достоинство, высокую культуру и этику, - сказал он.

В завершение встречи лидер Казахстана обратился ко всем гражданам страны независимо от их профессий, призвав общество к сплоченности, внутренней дисциплине и созидательному труду ради будущего государства.