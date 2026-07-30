В Актобе раскрыли схему с дропперами, от которой пострадали жители 16 регионов Казахстана

Сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области выявили деятельность крупной преступной группы, организовавшей устойчивую схему приема, конвертации и легализации денег, похищенных у казахстанцев через интернет и телефонное мошенничество, сообщили в пресс-службе ведомства.

- По данным следствия, на территории Актобе действовала преступная группа, создавшая устойчивую схему приема, конвертации и отмывания денежных средств, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств. В состав группы входило более десяти участников. Для реализации преступной схемы организаторы вовлекли свыше 150 дропперов, - сообщили в ведомстве.

Для дистанционного управления финансами злоумышленники задействовали заранее подготовленные смартфоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло проводить любые транзакции без участия владельцев счетов.

Используя инструменты блокчейн-аналитики, следователи полностью восстановили путь похищенных средств.

- Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, после чего поступали на счета подконтрольных дропперов. Затем они направлялись на криптовалютную платформу, где использовались для приобретения цифровых активов USDT. При этом для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту, - рассказали в АФМ.

На сегодняшний день по делу проходят 80 потерпевших из 16 регионов страны, а общий материальный ущерб превысил 120 миллионов тенге.

Правоохранители уже задержали ключевых фигурантов: восьмерых участников группы поместили под стражу, ещё двоим назначили домашний арест. По решению суда арестовано имущество подозреваемых, включая восемь квартир, автомобиль и 52 тысячи USDT на цифровых кошельках.

Расследование продолжается.