Атаку БПЛА на нефтяные танкеры у КТК прокомментировали в Минэнерго

В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали информацию об атаке беспилотников на два нефтяных танкера в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Как уточнили в Минэнерго, под удар попало судно, принимавшее казахстанское сырье.

- По информации КТК, 30 июля танкер Nissos Sifnos подвергся атаке с применением БПЛА в районе грузового манифольда во время завершения погрузки на ВПУ-3. В связи с угрозой атаки БПЛА погрузка нефти со стороны КТК была заранее остановлена, - сообщили в ведомстве.

Второй танкер - Marathi, который только готовился к заправке, атаковали на подходе к объекту, примерно в 6-7 морских милях от терминала.

- По имеющейся информации, пострадавших среди членов экипажей нет, разлив нефти не допущен. Возникший в результате атаки пожар был потушен при содействии трех буксиров КТК, - добавили в пресс-службе Министерства энергетики.

Ранее в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили о факте нападения на суда в своей акватории и охарактеризовали произошедшее как "террористическую атаку".

