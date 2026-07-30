Почему почти 80% казахстанцев мечтают уйти на гибрид или удаленку: исследование

Почти 80% соискателей в Казахстане предпочитают гибридный формат или полную удаленку. Аналитики hh.kz выяснили, как формат работы влияет на выбор компании и почему офисы теряют популярность.

Казахстанский рынок труда столкнулся с ощутимым разрывом между желаниями сотрудников и условиями работодателей. Каждому третьему специалисту сегодня приходится ежедневно ходить в офис, хотя абсолютное большинство стремится к гибкому графику, следует из свежего опроса аналитиков hh.kz, в котором приняли участие более 1 200 соискателей со всего Казахстана.

Направление, в котором движется рынок, уже очевидно: жесткий офисный контроль уступает место автономности. Гибкость условий превратилась из приятного бонуса в один из главных критериев при выборе компании.

Жесткий график против свободы выбора

Сейчас 39% казахстанских соискателей продолжают работать исключительно на территории работодателя. Ещё 27% освоили гибридный режим, и лишь пятая часть опрошенных трудится на полной удаленке.

Однако при наличии свободного выбора картина меняется кардинально. Работать в офисе пять дней в неделю хотят всего 13% специалистов. Почти половина респондентов (46%) мечтает о гибридном формате, а 31% предпочитают выполнять задачи полностью из дома.

Почему гибкий график стал критически важным

Условия труда напрямую влияют на найм: 70% кандидатов учитывают наличие удаленки или гибрида перед тем, как принять оффер. При этом для 28% соискателей этот пункт входит в топ ключевых требований к будущему начальству.

Главная причина такой популярности - попытка спасти личное время. 60% участников опроса признались, что гибкий формат помогает им удерживать баланс между работой и личной жизнью. Второй по значимости фактор - избавление от бессмысленной траты времени на пробки и дорогу (52%).

Универсального рецепта всё ещё нет

Несмотря на тягу к свободе, казахстанцы трезво оценивают свою продуктивность. Почти половина опрошенных (49%) уверена: идеальный режим работы зависит исключительно от конкретной профессии и задач.

Только 10% верят в то, что максимальных результатов можно добиться на полной удаленке. В то же время 28% считают самым эффективным именно гибрид, который позволяет совмещать работу из дома с живым общением в команде.

