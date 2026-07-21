Новорожденные тройняшки умерли в роддоме: детей выдали родным в коробке

В роддоме Каскелена умерли недоношенные тройняшки: родственники обвиняют медиков в халатности, заявляют о выдаче тел в коробке и требуют провести расследование.

Трагедией закончились роды для 28-летней жительницы Алматинской области: женщина потеряла тройню на шестом месяце беременности. Родственники погибших младенцев обвиняют медиков в халатности, требовании рожать самостоятельно вопреки показаниям и сокрытии информации, передает телеканал КТК.

По словам близких, роженице рекомендовали проведение кесарева сечения, однако врачи направили ее на естественные роды. Двое из трех мальчиков скончались сразу после появления на свет, а о смерти третьего ребенка отец узнал с задержкой, когда уже готовился к похоронам первых двух малышей.

- Нам сказали, что должны были сделать кесарево. Но почему-то заставили Айдану рожать. Уже утром она сама написала мужу, что два ребенка умерли. А третий, сказали врачи, находится в отделении. Мы поехали хоронить двоих малышей. Потом узнали, что третий тоже умер. Почему врачи скрыли это от нас? - заявила родственница Жазира Тулешова.

Семья погибших младенцев также заявила о грубых нарушениях при выдаче тел и полном отсутствии официальных разъяснений от персонала больницы. Теперь они добиваются проведения экспертиз для установления истины.

- Нам без каких-либо документов выдали двоих детей в коробке прям. Лично мне в половине второго дня двоих детей в коробке в руки дали. Мы хотим узнать, как это всё произошло, как мы детей потеряли. Что вообще произошло? Мы требуем, чтобы сделали эксгумацию и подтвердить ДНК всех троих детей, - заявил родственник Ержан Екейбаев.

В свою очередь, представители Карасайской клинической многопрофильной центральной районной больницы утверждают, что действовали строго по утвержденным протоколам. Медики объясняют летальный исход критическим сроком беременности и незрелостью плодов.

- Роды тройней на сроке 25 недель являются критическим состоянием и требуют немедленной госпитализации. Вес при рождении до 500 граммов считается экстремально низким, при этом жизненно важные органы, особенно лёгкие и центральная нервная система, еще не до конца сформированы, - пояснили в пресс-службе медучреждения.

Сейчас убитая горем семья ждет выдачи тела третьего ребенка. Родственники уже подали официальное заявление в правоохранительные органы и требуют привлечь к ответственности всех виновных в гибели новорожденных.

Источник: КТК