Крупные тепломагистрали и главный водопровод меняют в Уральске

В объезде приняли участие представители подрядных организаций, а также руководящий состав ТОО "Батыс су арнасы" и АО "Жайыктеплоэнерго".

Первой точкой маршрута стал объект реконструкции магистрального водопровода диаметром 1000 мм, которым занимается ТОО "Аскади". Трубопровод тянут от насосной станции V подъема до Северо-Восточного микрорайона и далее - до канализационно-очистных сооружений.

В ходе осмотра выяснилось, что часть трассы проходит через частные земельные участки. Замакима поручил заранее уведомить собственников и урегулировать земельные вопросы исключительно в правовом поле.

Затем Жандос Дуйсенгалиев совместно со специалистами АО "Жайыктеплоэнерго" проверил ход реконструкции внутриквартальных тепловых сетей в микрорайоне Строитель. Эти работы проводятся для бесперебойной подачи тепла в жилые дома в предстоящем отопительном сезоне.

Завершился объезд проверкой объектов АО "Алматыинжстрой", которое ведет реконструкцию крупных тепломагистралей:

ТМ-7 (на участке от ТК-2-27 до ТК-7-14);

ТМ-6 протяженностью 1,8 км в районе пересечения улиц Гагарина и Ружейникова.

По итогам проверки замакима особый акцент сделал на качестве строительно-монтажных работ и строгом соблюдении графиков. Подрядчикам дали конкретные поручения по устранению замечаний.