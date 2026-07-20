Как место проживания влияет на риск развития деменции - исследование

Масштабное международное исследование показало, что ключевые угрозы для памяти и мозга кардинально меняются в зависимости от страны проживания человека.

Генетика и возраст - далеко не единственные виновники угасания мозга. Международная группа исследователей проанализировала образ жизни 214 тысяч пожилых людей из 14 стран и пришла к неожиданному выводу: главные угрозы для памяти кардинально меняются в зависимости от географии. Данные масштабного анализа, которые приводит Scitechdaily, полностью перечеркивают идею о существовании универсального плана защиты от Альцгеймера.

Ученые изучили 12 ключевых факторов риска, на которые человек может повлиять, и обнаружили колоссальную разницу между странами. Так, в Китае 85,6% пожилых людей рискуют столкнуться с деменцией из-за низкого уровня образования в молодости, тогда как в США этот показатель равен всего 12%. Однако у американцев другая проблема: почти половина участников исследования (44,9%) имеют избыточный вес, в то время как в Индии от ожирения страдают лишь 13,3% пожилых граждан.

Несмотря на географические контрасты, биологические риски везде объединяются в одинаковые устойчивые группы. Сердечно-сосудистые проблемы (высокое давление и холестерин) всегда идут рука об руку, создавая первый мощный плацдарм для деменции. Вторым неизменным союзом стали поведенческие факторы - курение и алкоголь, которые почти всегда сопутствуют друг другу, удваивая удар по сосудам мозга.

Главный вывод исследования оптимистичен: предрасположенность к деменции не предопределена заранее. Наш мозг формируется под влиянием повседневных решений, от контроля давления до качества сна, на протяжении всей жизни. Сейчас авторы работы подключают к проекту Кению и Египет, чтобы расширить глобальную карту угроз и помочь медикам создавать комплексные программы защиты мозга.