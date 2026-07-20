Проверьте баланс: три знака зодиака, чьи кошельки потяжелеют до конца июля

Как отмечают эксперты портала Mixnews, удачное расположение планет в третьей декаде месяца поможет конвертировать прошлые усилия в реальный баланс на банковской карте. Золотой дождь на голову не прольется, но для трех знаков открывается короткое окно возможностей, когда руководство и партнеры будут готовы платить больше.

Телец: время требовать прибавку

Для Тельцов наступает период заслуженных дивидендов за затяжной рабочий марафон. Звезды рекомендуют отбросить ложную скромность и открыто заявить начальству о своих достижениях - этот разговор с высокой вероятностью обернется повышением оклада или крупным бонусом. Также высок шанс нащупать надежный источник пассивного дохода или получить предложение о подработке, которая со временем станет основным бизнесом.

Лев: монетизация личной смелости

У Львов уровень доходов до конца месяца будет напрямую зависеть от их готовности выйти из тени. Астрологи советуют соглашаться на новые проекты, соглашения о партнерстве и лидерские роли, даже если они кажутся рискованными. Период идеален для тех, кто развивает собственное дело или планирует сменить карьерный трек: любые идеи, озвученные в эти дни, инвесторы и руководство оценят по достоинству.

Скорпион: неожиданные контракты и интуиция

Скорпионов в конце июля выручит внутреннее чутье, которое сейчас работает без сбоев. Финансовый прорыв может прийти с неожиданной стороны: активизируются старые заказчики с крупными бюджетами или начнет приносить прибыль давнее хобби. Главное правило на ближайшие две недели - не отвечать категорическим отказом на непривычные или странные предложения о сотрудничестве, именно в них скрыты самые большие деньги.

