Жителей Аксая предупредили о штрафах за выброс строительного мусора

В акимате города заявили, что нарушителям придется не только заплатить крупную сумму, но и убрать свалки за свой счет.

В Аксае участились случаи, когда жители и предприниматели незаконно вываливают крупногабаритный мусор, старую мебель, бытовые и строительные отходы прямо на улицах города и во дворах. В акимате Аксая призывают горожан вывозить такой мусор исключительно на городской полигон ТБО.

В отношении тех, кто устраивает стихийные свалки, полиция будет применять статью 344 КоАП РК "Незаконное размещение отходов".

Штрафы за это нарушение в 2026 году составляют:

Для обычных граждан (физлиц) - 50 МРП (212 100 тенге).

Для должностных лиц, малого бизнеса и НПО - 100 МРП (424 200 тенге).

Для среднего бизнеса - 100% от суммы полученной экономической выгоды.

Для крупного бизнеса - 200% от суммы полученной экономической выгоды.

В акимате подчеркнули: одним только штрафом нарушители не отделаются. Лица, устроившие незаконную свалку, будут обязаны за свой счет полностью очистить загрязненную территорию и привести ее в первоначальный вид.

Горожан просят бережно относиться к экологии Аксая и соблюдать элементарную культуру чистоты.