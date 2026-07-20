Жара до 35 градусов, град и грозы: прогноз погоды в ЗКО на 21 июля

В Западно-Казахстанской области 21 июля ожидаются сильные контрасты: на севере, востоке и юге региона пройдут дожди с грозами, а днем возможен град. По данным РГП "Казгидромет", порывы ветра достигнут 15-20 м/с, при этом на западе и юге области воздух раскалится до +35 °C. На юге ЗКО сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, а в Уральске гроза пройдет уже ночью - температура в областном центре составит +18…+20 °C ночью и +30…+32 °C в дневные часы.

В Атырауской области ночные дожди и грозы затронут восток и юг региона, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +35 °C. Ветер усилится до 15-20 м/с, а на северо-западе области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Атырау небольшой дождь с грозой синоптики прогнозируют в ночные часы, температура воздуха составит +20…+22 °C ночью и +32…+34 °C днем.

Мангистаускую область накроют грозовые дожди, которые пройдут на севере и западе региона, а в центре и на северо-востоке днем поднимется пыльная буря со шквалами до 15-20 м/с. В центральных и южных районах жара достигнет +38 °C, параллельно на северо-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау погода будет более умеренной: столбики термометров покажут +20…+22 °C ночью и +28…+30 °C в дневное время.

В Актюбинской области ожидается наиболее неустойчивая погода - на севере, востоке и в центре региона прогнозируют дожди, грозы и град. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а на юго-востоке области продолжит действовать чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе синоптики обещают дождливые сутки с грозой и градом при температуре +16…+18 °C ночью и +26…+28 °C днем.