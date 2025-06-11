В МВД сообщили, что в последнее время группа граждан выступает с необоснованными требованиями отменить наложенное на них наказание за управление автотранспортом в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения. В министерстве заявили, что они категорически против любых послаблений, предусмотренных статьей 608 КоАП РК.

– Строгие меры, включая семилетнее лишение водительских прав, введены в 2020 году не случайно. Это — не просто цифра в законе, а барьер между жизнью и смертью на наших дорогах. За последние пять лет пьяные водители стали причиной 2,5 тысяч аварий, в которых погибли более 460 человек. Свыше 3 300 получили ранения. За этими данными — человеческие трагедии: потерянные жизни, разрушенные семьи, боль детей, оставшихся сиротами, родителей, потерявших сыновей и дочерей. Пьяный за рулем — это не просто нарушитель, это – потенциальный убийца, — уверены стражи порядка.

В качестве примера полицейские привели трагедию, которая произошла в Алматы. Тогда пьяный водитель сбил троих работников дорожной службы, двое из них погибли. Люди просто выполняли свою работу. И больше домой не вернулись. Эта трагедия, по мнению стражей порядка, прямое последствие безответственного поведения, которому не место на дороге.