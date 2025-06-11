В МВД сообщили, что в последнее время группа граждан выступает с необоснованными требованиями отменить наложенное на них наказание за управление автотранспортом в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения. В министерстве заявили, что они категорически против любых послаблений, предусмотренных статьей 608 КоАП РК.
– Строгие меры, включая семилетнее лишение водительских прав, введены в 2020 году не случайно. Это — не просто цифра в законе, а барьер между жизнью и смертью на наших дорогах. За последние пять лет пьяные водители стали причиной 2,5 тысяч аварий, в которых погибли более 460 человек. Свыше 3 300 получили ранения. За этими данными — человеческие трагедии: потерянные жизни, разрушенные семьи, боль детей, оставшихся сиротами, родителей, потерявших сыновей и дочерей. Пьяный за рулем — это не просто нарушитель, это – потенциальный убийца, — уверены стражи порядка.
В качестве примера полицейские привели трагедию, которая произошла в Алматы. Тогда пьяный водитель сбил троих работников дорожной службы, двое из них погибли. Люди просто выполняли свою работу. И больше домой не вернулись. Эта трагедия, по мнению стражей порядка, прямое последствие безответственного поведения, которому не место на дороге.
– Вместе с тем принятые меры уже дают положительный эффект. Несмотря на рост автопарка, количество задержанных пьяных водителей снижается. Это значит, что строгие меры работают. Они не только наказывают, они удерживают от преступления. Во многих странах наказание еще строже — вплоть до пожизненного лишения прав и конфискации автомобиля. Мы убеждены: жизнь человека важнее необоснованных требований тех, кто осознанно нарушает закон и порядок. Министерство внутренних дел считает любые предложения об отмене либо смягчении наказания недопустимыми, — отметил начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.