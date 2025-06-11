Тысячи заключенных выйдут на свободу по амнистии в Казахстане

Депутаты Мажилиса приняли закон «Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан», направленный на гуманизацию уголовной политики. Документ подготовлен по поручению президента, озвученному на Национальном курултае.

Амнистия предусматривает освобождение осуждённых за преступления, не представляющие серьёзной угрозы безопасности, в том числе за уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести без ущерба, либо с его полным возмещением. Также она затронет социально уязвимые лица.

По предварительным данным, под действие амнистии подпадают:

6 тысяч заключённых;

9 тысяч лиц под надзором службы пробации;

5,4 тысяч человек получат сокращение срока наказания;

629 социально уязвимых осуждённых (57 освобождаются, 572 — сокращение сроков);

Суд будет принимать решение по каждому случаю индивидуально.

Закон также предусматривает прекращение более 2100 уголовных дел по преступлениям небольшой и средней тяжести, совершённым до вступления закона в силу.

Амнистия не будет применяться к: