Депутаты Мажилиса приняли закон «Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан», направленный на гуманизацию уголовной политики. Документ подготовлен по поручению президента, озвученному на Национальном курултае.
Амнистия предусматривает освобождение осуждённых за преступления, не представляющие серьёзной угрозы безопасности, в том числе за уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести без ущерба, либо с его полным возмещением. Также она затронет социально уязвимые лица.
По предварительным данным, под действие амнистии подпадают:
- 6 тысяч заключённых;
- 9 тысяч лиц под надзором службы пробации;
- 5,4 тысяч человек получат сокращение срока наказания;
- 629 социально уязвимых осуждённых (57 освобождаются, 572 — сокращение сроков);
- Суд будет принимать решение по каждому случаю индивидуально.
Закон также предусматривает прекращение более 2100 уголовных дел по преступлениям небольшой и средней тяжести, совершённым до вступления закона в силу.
Амнистия не будет применяться к:
- лицам, совершившим особо опасные преступления;
- коррупционерам;
- лицам, нарушившим закон о государственной тайне;
- фигурантам новых криминализированных составов преступлений.