Два спортсмена из ЗКО стали чемпионами мира

С 14 по 18 ноября 2026 года в городе Рига (Латвия) прошёл чемпионат мира по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие два спортсмена из Западно-Казахстанской области, сообщает областное управление спорта. Отличные результаты показали наши земляки Виталий Бырко и Милана Махновская.

Виталий Бырко выступал в возрастной категории 40-44 года. Он завоевал золотую медаль в упражнении "толчок двух гирь". Также по сумме результатов в трёх упражнениях Виталий опередил соперников и стал чемпионом мира.

Ещё одну яркую победу принесла сборной области Милана Махновская, выступавшая в категории U-18. Спортсменка завоевала две серебряные медали - в упражнениях "толчок двух гирь" и "толчок по длинному циклу". Таким образом, Милана стала двукратным серебряным призёром чемпионата мира.

Поздравляем Виталия и Милану с достойным выступлением и высокими результатами! Желаем новых достижений, успехов и побед на предстоящих соревнованиях!