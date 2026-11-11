Иностранцы в Казахстане смогут получить ИИН онлайн за один день

Оформить цифровой документ можно через мобильное приложение QazETA.

В Казахстане стартовал пилотный проект, благодаря которому иностранцы и лица без гражданства могут оформить или скорректировать индивидуальный идентификационный номер (ИИН) прямо со своего смартфона. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Ержан Саденов 2 ноября 2026 года.

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов и вступил в силу 9 ноября 2026 года. Новый сервис разработан для граждан, временно пребывающих на территории республики.

Оформить цифровой документ можно через мобильное приложение QazETA с помощью интеграции с миграционной платформой MAQ.

Пошаговая инструкция: как оформить ИИН через телефон

Чтобы подать заявку, пользователю необходимо скачать приложение QazETA, пройти авторизацию и выполнить следующие действия:

Дать согласие на обработку персональных данных. Сделать четкое фото документа, удостоверяющего личность. Пройти биометрическую идентификацию и проверку на присутствие живого человека (Liveness). Подтвердить геолокацию смартфона. Проверить автозаполнение анкеты, после чего вручную указать национальность, контакты и место рождения. Подтвердить и отправить сформированную заявку.

После отправки система "Беркут" автоматически сверяет данные о пересечении границы Казахстана, проверяет отсутствие ранее присвоенного ИИН и сопоставляет биометрию с единой базой иммигрантов.

Сроки рассмотрения и проверка статуса

Обработка запроса занимает один рабочий день (день подачи документов в этот срок не входит).

После того как сотрудник МВД проверит все полученные сведения, человеку присваивается ИИН. Отслеживать статус заявки можно в приложении QazETA. Там же появится регистрационное свидетельство, которое при необходимости можно сразу скачать на телефон.

Причины возможного отказа

В выдаче или корректировке ИИН могут отказать по двум ключевым причинам:

представленные сведения или документы содержат недостоверную информацию;

данные не соответствуют утвержденным требованиям МВД.

В случае отклонения заявки пользователь получит официальное уведомление с причиной отказа непосредственно в приложении.