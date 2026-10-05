Какие машины были у Розы Баглановой: история автомобилей известной певицы

Лимузин, четыре «Волги», серьезная авария и даже угон автомобиля. На первый взгляд это может показаться сюжетом остросюжетного фильма, однако все эти истории действительно связаны с жизнью народной артистки и одной из самых любимых певиц Казахстана Розы Баглановой, передает МойГоро со ссылкой на материал Tengri Auto, созданный совместно с республиканским автомобильным журналом QAZ-Auto.

Первая машина — грузовик

Осенью 1941 года 21-летняя участница ансамбля песни и пляски Роза Багланова с нетерпением ждала начала учебы в Московской консерватории. На руках у нее уже было направление, согласно которому предстояло провести в столице СССР четыре года.

Однако события июня того же года полностью изменили ее планы. В конце августа Роза должна была отправиться в Москву на поезде, но вместо столицы состав повез ее совсем в другом направлении — на фронт.

Именно там, в окопах, к молодой певице из Казахстана пришла первая широкая известность. Своими выступлениями она поддерживала боевой дух советских солдат и вскоре стала одной из участниц фронтовых концертных бригад.

Со временем выступления в составе ансамбля сменились сольными концертами. Ее приезды на передовую, в госпитали и в тыл неизменно оставляли у зрителей самые теплые воспоминания.

На протяжении всех четырех лет войны главным транспортом Розы Баглановой оставался грузовик.

Фото: журнал QAZ-Auto

Легковых автомобилей в то время катастрофически не хватало. Кроме того, для фронтовых выступлений требовалось перевозить большое количество музыкального оборудования. Крупные инструменты, включая фортепиано и контрабас, в салоне небольшой легковой машины разместить было практически невозможно. Грузовой автомобиль решал эту проблему.

Более того, кузов грузовика нередко превращался в настоящую импровизированную сцену. Для этого два автомобиля ставили вплотную друг к другу задними платформами, опускали борта — и получалась приподнятая площадка для выступления. На одной части размещались артисты, а на другой устанавливали палатку, которая одновременно служила гримеркой.

Фото: журнал QAZ-Auto

За годы работы в составе фронтовых бригад Розе Тажибаевне довелось ездить на самых разных грузовиках. Среди них были советская «полуторка» ГАЗ-АА, американские Studebaker US6, Chevrolet G7107 и Ford G8T, а также британские Austin K2 и Bedford OXD.

Но больше всего времени — как в дороге, так и во время концертов — она провела в советском грузовике ЗИС-5.

Три десятилетия за рулем «Волги»

По воспоминаниям членов семьи, первым личным автомобилем Розы Тажибаевны стал советский представительский лимузин ЗИМ, также известный как ГАЗ-М12. Произошло это примерно в 1958 году.

Фото: журнал QAZ-Auto

Автомобиль был действительно внушительным: его длина составляла пять с половиной метров, а салон вмещал шесть человек. На автомобилях такого класса в те годы обычно передвигались с личным водителем. В 1950–1960-е годы круг владельцев и пользователей ЗИМов был весьма ограниченным.

Среди известных людей, имевших отношение к таким машинам, можно назвать писателя Мухтара Ауэзова, которому ЗИМ принадлежал лично, и академика Каныша Сатпаева, пользовавшегося служебным автомобилем этой модели.

С большой вероятностью ЗИМ Розы Баглановой был приобретен уже не новым.

В то время существовала практика, когда государственные учреждения при обновлении автомобильных парков продавали старые машины частным владельцам. Правда, получить такой автомобиль мог далеко не каждый, а стоили они достаточно дорого.

Позднее эффектный, но уже технически устаревавший ЗИМ сменился первой «Волгой» — автомобилем ГАЗ-21Р. Машину приобрели новой. В 1964 году ее стоимость составляла 5 900 рублей, что по тем временам было весьма значительной суммой.

По сравнению с ЗИМом «Волга» выглядела гораздо скромнее. Это был не представительский лимузин, а пятиместный седан. При этом ее конструкция и внешний вид считались современными.

Сама артистка по-прежнему не садилась за руль и пользовалась услугами наемного водителя. Ее супруг, напротив, когда ему требовался автомобиль, самостоятельно управлял «Волгой».

В семье певицы машина оставалась примерно до 1973–1974 годов. Сегодня автомобиль принято менять раз в несколько лет, однако шесть десятилетий назад одна машина могла служить семье десять, пятнадцать и даже двадцать лет.

Фото: журнал QAZ-Auto

Причиной замены первой «Волги» стала серьезная авария. Муж Розы Тажибаевны, который находился за рулем, практически не пострадал. Сам автомобиль, однако, получил настолько серьезные повреждения, что восстановить его уже было невозможно. Семье пришлось покупать новую машину.

В начале 1970-х годов наиболее престижным советским автомобилем, доступным для покупки, считалась «Волга» нового поколения — ГАЗ-24. Машина отличалась стремительным угловатым дизайном, более мощным двигателем и комфортабельным салоном.

Фото: журнал QAZ-Auto

Поэтому неудивительно, что выбор Розы Баглановой остановился именно на этой модели.

Приобрести ГАЗ-24 при этом было непросто. И дело заключалось не столько в цене — автомобиль стоил 9 150 рублей, сколько в его доступности. В розничную продажу такие машины поступали в очень ограниченном количестве.

Фото: журнал QAZ-Auto

Тем не менее белая «двадцать четверка» с легким серым оттенком и регистрационным номером 85-85 стала автомобилем, которым народная любимица пользовалась вплоть до 1980 года.

Позже в семье Баглановой появилась еще одна ГАЗ-24 — на этот раз черного цвета. Машину певице подарили за значительные достижения и заслуги в сфере культуры и творчества.

Причем это была уже не совсем та «Волга», которая выпускалась раньше. В 1978 году Горьковский автозавод модернизировал модель ГАЗ-24. Изменения затронули как внешний вид, так и вопросы безопасности.

На автомобиле появились новые бамперы с «клыками» и дополнительные противотуманные фары. В салоне обновили отделку и материалы. В частности, часть металлических элементов заменили пластиковыми, чтобы повысить уровень безопасности.

Кроме того, автомобили стали оснащаться статическими ремнями безопасности.

Фото: журнал QAZ-Auto

В таком виде ГАЗ-24 выпускался до 1985 года. Именно тогда модель подверглась наиболее серьезной модернизации и получила новый индекс — 2410.

Однако следующей «Волгой» в семье Розы Тажибаевны стала уже другая модель.

Это произошло в 1992 году. К 70-летию оперной и эстрадной певицы городская управа Алматы, который в то время являлся столицей Казахстана, преподнесла ей в подарок «Волгу» ГАЗ-3102 серого цвета.

Сын Розы Баглановой - Тажен Багланов. Фото: журнал QAZ-Auto

Автомобиль сразу оформили на имя Баглановой. Ему присвоили номер 55-55. Машину лично вручил аким Алматы Нуркадилов.

«Ноль вторая» всегда считалась особенной версией «Волги». Такие автомобили собирались исключительно вручную и предназначались прежде всего для представителей власти.

До 1988 года ГАЗ-3102 вообще не продавали частным лицам. Когда же автомобиль стал доступен для такой покупки, его стоимость составляла 40 тысяч рублей. Для сравнения, «Волга» ГАЗ-2410 в 1988 году стоила 16 тысяч рублей.

Фото: журнал QAZ-Auto

С этой машиной связана и неприятная история. Автомобиль однажды угнали.

Как рассказывал сын Розы Тажибаевны Тажен Багланов, однажды он забыл запереть машину. Этим сразу воспользовались люди, занимавшиеся кражами. После обращения в правоохранительные органы автомобиль, к счастью, удалось найти и вернуть владельцам.

Если не учитывать автомобили, которые предоставлялись Розе Баглановой исключительно в качестве служебного транспорта во время гастролей и командировок, историю ее личных «Волг» на этом можно завершить.

Машины для гастролей и работы

Помимо личных автомобилей, в жизни Розы Тажибаевны было немало служебных машин, которыми она пользовалась во время профессиональной деятельности.

Гастроли в составе коллектива Казахского государственного академического театра, а позднее республиканской филармонии в основном проходили на автобусах. Большие творческие коллективы перевозили именно таким способом.

Однако как ведущей артистке «Казахконцерта» Розе Баглановой полагался персональный автомобиль. Причем такой транспорт предоставляли ей независимо от того, в какой стране или городе проходило выступление.

Разумеется, речь не шла о правительственных лимузинах. Для поездок обычно предоставляли автомобиль среднего класса, если использовать современную классификацию. Если же выступление проходило вдали от крупных населенных пунктов, артистке могли предоставить внедорожник.

Именно поэтому в семейных архивах и материалах, посвященных Розе Баглановой, можно увидеть ее рядом с самыми разными автомобилями.

Например, в Варшаве певица сфотографирована рядом с IMS M461 — внедорожником румынского производства, который являлся лицензионной копией советского ГАЗ-69.

Фото: журнал QAZ-Auto

В Смоленске Роза Багланова запечатлена возле «Москвича-423» — пятиместного грузопассажирского универсала, созданного на базе седана «Москвич-402».

Фото: журнал QAZ-Auto

Еще один служебный автомобиль «Казахконцерта» попал в кадр во время выступления певицы перед школьниками во дворе строящейся школы в Алма-Атинской области. Это был «Москвич-412», оборудованный громкоговорителями на крыше.