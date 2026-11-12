Минус 373 млрд тенге долгов: почти 100 тысяч казахстанцев признали банкротами

Сейчас на рассмотрении находятся заявления ещё от 23 тысяч казахстанцев.

По данным Комитета государственных доходов, в Казахстане банкротами признали уже 98,6 тысячи человек. Общая сумма их списанных долгов составила 373 миллиарда тенге.

Сейчас на рассмотрении находятся заявления ещё от 23 тысяч казахстанцев. Они задолжали кредиторам в общей сложности 134,5 миллиарда тенге.

Процедура банкротства физлиц заработала в стране в марте 2023 года. Она помогает людям в тяжёлой финансовой ситуации законно избавиться от непосильных долгов. Подать заявление можно тремя способами:

Внесудебное банкротство - если долг не превышает 1 600 МРП (в 2026 году это около 6,92 млн тенге) и у человека нет никакого имущества.

Судебное банкротство - для более крупных сумм.

Восстановление платёжеспособности - позволяет получить рассрочку до пяти лет через суд.

Однако у списания долгов есть строгие последствия. После признания банкротом казахстанец в течение пяти лет не сможет брать новые кредиты и займы, а также ему могут временно закрыть выезд за границу.