Нарушения на 51 млрд тенге: ВАП проверила финансирование науки в Казахстане

За последние три года государственное финансирование науки в Казахстане выросло со 122 до 262 миллиардов тенге.

По итогам государственного аудита Высшая аудиторская палата РК выявила финансовые нарушения на 51 миллиард тенге, а также неэффективно запланированные и использованные средства на 47 миллиардов тенге, сообщает пресс-служба ВАП.

Как сообщил на заседании Курултая председатель ВАП Алихан Смаилов, несмотря на рост расходов, доля науки в ВВП страны составляет всего 0,16% при целевой планке в 1%. При этом 82% всех исследований финансирует государство, что говорит о слабой востребованности разработок со стороны бизнеса.

- Аудиторами отмечена непоследовательность в управлении научной сферой. В 2021-2025 годах действовали 4 тематических программных документа, 3 из которых прекращены досрочно. Одновременно в них смягчались отдельные целевые показатели: по затратам на научно-исследовательские работы - с 2% до 0,5% к ВВП, по росту числа исследователей - с 50% до 7%, по доле частного софинансирования - с 50% до 32%, - отметил Смаилов.

Проверка показала системные проблемы с формированием научных заказов. Из 393 научно-технических заданий 149 проектов на 67 миллиардов тенге так и не были реализованы. Конкурсы на гранты объявлялись с задержками до семи месяцев, а экономические экспертизы игнорировались (по 545 проектам не учли рекомендации снизить финансирование на 12 млрд тенге).

Кроме того, при отборе проектов выявили риски конфликта интересов: 84 из 225 членов научных советов входили в исследовательские группы по 127 проектам на 52 миллиарда тенге, а 27 человек сами выступали научными руководителями.

Аудиторы подчеркивают: действующая система позволяет исполнителям получать до 98% финансирования еще до сдачи итогового отчета. В результате по 176 проектам на 16 миллиардов тенге запланированные результаты достигнуты не были.

- По 176 проектам на 16 млрд тенге не обеспечено достижение конечных результатов. Мониторинг Национального центра государственной научно-технической экспертизы фиксировал отклонения, но это не привело к соответствующим решениям. В 2025 году он охватил более 2 тысяч научных проектов и проектов коммерциализации, выявил нарушения более чем на 3 млрд тенге. Однако национальные научные советы ограничивались принятием информации к сведению, - указал председатель ВАП.

Слабым местом научного цикла остается внедрение разработок в реальное производство. Из 141 завершенного проекта за последние три года стабильные продажи смогли обеспечить только 38.

- Реальный рыночный эффект ограничен. Из 141 завершенного проекта стабильные продажи продукции за последние 3 года обеспечили только 38 проектов, или 27%. Остальные 103 проекта на 22 миллиарда тенге не достигли ожидаемых результатов по выпуску продукции и объемам продаж, - заявил Алихан Смаилов.

В ВАП также отметили, что обязательный 1%-ный взнос недропользователей на науку не приносит пользы из-за отсутствия контроля: поступившие деньги вместо исследований выводятся на депозиты, в ценные бумаги и РЕПО-операции.

По итогам проверки материалы по 36 фактам нарушений направлены для привлечения к административной ответственности, а ещё три дела переданы в правоохранительные органы.