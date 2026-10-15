Пассажирский самолёт рухнул на жилой район: погибли 155 человек

16 марта 1969 года в венесуэльском городе Маракайбо произошла одна из крупнейших авиакатастроф своего времени. Пассажирский самолёт McDonnell Douglas DC-9 авиакомпании Viasa потерпел крушение вскоре после взлёта. Погибли все 84 человека, находившиеся на борту, а также 71 человек на земле. Общее число жертв достигло 155, передает МойГород.

Самолёт рухнул вскоре после взлёта

Разбившийся самолёт за месяц до катастрофы. Фото: Wikipedia

Рейс VA 742 выполнялся по маршруту Каракас — Маракайбо — Майами. После промежуточной посадки в Маракайбо самолёт готовился продолжить путь в США. На борту находились 74 пассажира и 10 членов экипажа.

Около полудня лайнер начал разгон по взлётно-посадочной полосе аэропорта Грана-де-Оро. Однако набор высоты проходил с трудом. Вскоре после отрыва от земли самолёт задел препятствие вблизи аэропорта, потерял высоту и рухнул на жилой район Ла-Тринидад.

При ударе воздушное судно разрушилось, после чего начался пожар. Обломки самолёта и разлившееся авиационное топливо привели к разрушениям и возгораниям в окрестных домах. Все находившиеся на борту погибли. Жертвами катастрофы также стали десятки людей, которые в тот момент находились на земле.

Почему произошла катастрофа

Одной из основных версий причин трагедии стали ошибки в расчётах параметров взлёта. По данным авиационных архивов, температурные датчики вдоль взлётно-посадочной полосы передавали неверные значения. Экипаж использовал эти данные при расчёте необходимых характеристик, из-за чего взлётные параметры могли быть определены неправильно.

На месте катастрофы. Фото: Wikipedia

В результате разбег самолёта оказался длиннее ожидаемого, а набор высоты начался слишком поздно, чтобы безопасно преодолеть препятствия за пределами полосы.

Катастрофа стала крупнейшей в истории самолётов семейства DC-9 и на тот момент считалась самой смертоносной авиакатастрофой в мире. Она также привлекла внимание к безопасности аэропорта Грана-де-Оро, который был окружён городской застройкой.

Позднее аэропорт перестал обслуживать регулярные гражданские рейсы. В ноябре 1969 года в Маракайбо открылся новый международный аэропорт Ла-Чинита, который заменил Грана-де-Оро в качестве главного аэропорта города.