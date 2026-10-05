Пассажирский самолет столкнулся с птицами при посадке: погибли 179 человек

На борту находился 181 человек, из которых выжили только два члена экипажа. Погибли 179 человек

29 декабря 2024 года в аэропорту Муан в Южной Корее произошла одна из самых тяжелых авиакатастроф в истории страны. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока, совершил аварийную посадку без выпущенных шасси, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное сооружение. На борту находился 181 человек, из которых выжили только два члена экипажа. Погибли 179 человек, передает МойГород

Рейс из Бангкока

Самолет выполнял международный рейс 7C2216 из Бангкока в Муан. На его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи, среди них также находились двое граждан Таиланда.

Разбившийся самолёт за 1 год и 10 месяцев до катастрофы

Boeing 737-800 был выпущен в 2009 году. До катастрофы у воздушного судна не было истории серьезных происшествий. Самолет был оснащен двумя двигателями CFM56-7B26.

Рейс проходил штатно до начала захода на посадку. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Муан утром 29 декабря.

Предупреждение о птицах

В 8:54 по местному времени экипаж вышел на связь с диспетчерской службой и получил разрешение на посадку на взлетно-посадочную полосу №1.

Спустя несколько минут диспетчер предупредил экипаж об активности птиц в районе аэропорта. В 8:58:11 пилоты обсудили стаю птиц, которую заметили под самолетом.

Через несколько секунд экипаж прекратил первоначальную попытку посадки и начал уход на второй круг. Во время этого маневра самолет столкнулся с птицами. После столкновения оба двигателя продолжали работать, однако появились вибрации. Правый двигатель начал работать нестабильно, из него были видны пламя и густой черный дым.

Позднее следователи обнаружили перья и кровь птиц в обоих двигателях самолета. Расследование также установило, что камеры наблюдения аэропорта зафиксировали контакт воздушного судна с птицами, хотя точный момент столкновения по записи определить было невозможно.

Экипаж объявил сигнал бедствия

В 8:58:45 пилоты отключили левый двигатель во время выполнения аварийных процедур. Через несколько секунд, в 8:58:50, прекратилась запись бортовых самописцев.

В этот момент самолет находился на высоте около 152 метров и двигался со скоростью примерно 298 километров в час.

Самолет разрушился после столкновения со стеной. Фото: Reuters

Еще через несколько секунд, в 8:58:56, экипаж передал сигнал Mayday, сообщив о столкновении с птицами во время ухода на второй круг.

После этого пилоты запросили разрешение на посадку с противоположного направления. Диспетчер разрешил использовать ВПП №19.

Однако времени для подготовки к обычной посадке оставалось крайне мало.

Посадка без шасси

Около 9:02 самолет коснулся взлетно-посадочной полосы примерно в 1,2 километра от ее начала.

Шасси не было выпущено, поэтому Boeing 737-800 совершил посадку буквально на корпус. Самолет продолжил движение по полосе на высокой скорости, не сумев остановиться в пределах аэропорта.

Примерно через минуту после начала посадки лайнер выкатился за пределы ВПП. В 9:02:57 он столкнулся с бетонным сооружением, на котором находилось оборудование системы навигации.

После удара самолет был практически полностью разрушен, возник пожар. Основная часть воздушного судна оказалась охвачена пламенем.

Выжили только два человека

Спасательные службы прибыли к месту катастрофы практически сразу после удара.

Два человека, оба члены экипажа, были обнаружены живыми в хвостовой части самолета. Одного из них спасли около 9:23, второго — примерно к 9:50.

Последствия катастрофы

Оба получили серьезные травмы и были доставлены в больницы.

Остальные 179 человек погибли. Катастрофа стала самой смертоносной в истории Южной Кореи.

Что могло привести к катастрофе

Одной из основных версий с самого начала стало столкновение самолета со стаей птиц. Следователи нашли следы птиц в обоих двигателях, а записи переговоров экипажа и видеоматериалы подтвердили, что пилоты столкнулись с птицами во время ухода на второй круг.

Однако расследование не ограничивалось только этой версией.

Следователям предстояло установить, почему после столкновения с птицами самолет оказался в ситуации, когда посадка выполнялась без выпущенных шасси, а также почему лайнер не смог остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы.

Отдельное внимание было уделено бетонному сооружению за пределами ВПП, в которое врезался самолет.

Бетонное сооружение оказалось в центре расследования

После катастрофы эксперты обратили внимание на конструкцию, поддерживавшую навигационную систему в конце полосы. Она представляла собой жесткое бетонное основание.

В ходе дальнейшего изучения обстоятельств аварии возник вопрос о том, насколько именно это сооружение увеличило тяжесть последствий.

В январе 2026 года правительственное исследование, о котором сообщило агентство Reuters, показало, что при отсутствии бетонного сооружения самолет, вероятно, мог бы проскользить дальше по поверхности и остановиться без столь тяжелых последствий. Согласно приведенному в исследовании моделированию, лайнер мог проскользить около 770 метров, если бы на его пути не было бетонной конструкции.

При этом эти результаты не являются окончательным выводом официального расследования причин катастрофы.

Расследование продолжается

После трагедии следователи из Южной Кореи работали совместно со специалистами из США, Франции и других стран. К расследованию были привлечены Национальный совет по безопасности на транспорте США, французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации, а также представители Boeing.

Особое внимание уделялось данным бортовых самописцев, переговорам экипажа с диспетчерами, состоянию двигателей, обстоятельствам столкновения с птицами и конструкции за пределами взлетно-посадочной полосы.

Ву Вон-Сик в Муане, где разбился рейс 2216 авиакомпании Jeju Air.

При этом спустя год после катастрофы окончательный отчет еще не был опубликован. Задержка расследования вызвала недовольство родственников погибших, которые потребовали большей прозрачности и независимости расследования.

Катастрофа рейса 7C2216 стала самой смертоносной авиакатастрофой на территории Южной Кореи и одной из крупнейших трагедий в мировой гражданской авиации за 2024 год. Она привлекла внимание не только к действиям экипажа в чрезвычайной ситуации, но и к безопасности аэропортовой инфраструктуры, рискам столкновения самолетов с птицами и организации аварийной посадки.