Пассажирский самолет загорелся в воздухе и разбился: погибли 168 человек

15 июля 2009 года пассажирский самолет Ту-154 потерпел крушение в Иране неподалеку от города Казвин. Лайнер выполнял международный рейс из Тегерана в Ереван. В результате катастрофы погибли все 168 человек, находившиеся на борту, передает МойГород.

Самолет упал около села Джаннатабад, примерно в 120 километрах к северо-западу от Тегерана. После столкновения с землей лайнер разрушился, а на месте падения образовался большой кратер.

Разбившийся самолёт за 7 месяцев до катастрофы

Что произошло на борту

Рейс 7908 авиакомпании Caspian Airlines вылетел из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране и направлялся в Ереван. Примерно через 16 минут после взлета, когда самолет находился на большой высоте, произошла серьезная техническая неисправность.

По данным расследования, разрушился диск компрессора низкого давления левого двигателя. Его обломки повредили элементы самолета, в том числе топливные магистрали и гидравлические системы. Утечка топлива привела к сильному пожару, который повредил механизмы управления лайнером. Экипаж потерял возможность контролировать полет, и самолет начал быстро снижаться.

Расследование катастрофы

На месте крушения обнаружили бортовые самописцы. Их изучение помогло специалистам восстановить обстоятельства происшествия и установить техническую причину катастрофы. Расследование показало, что разрушение деталей двигателя стало началом цепочки повреждений, приведших к потере управления самолетом.

Мемориал рейсу 7908

Все находившиеся на борту 168 человек погибли. Катастрофа рейса Caspian Airlines стала одной из крупнейших авиакатастроф в истории Ирана и привлекла внимание к вопросам технического состояния авиационных двигателей и безопасности полетов.