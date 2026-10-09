Погода на 10 октября: чего ждать жителям Уральска и соседних регионов

10 октября в западных регионах страны прогнозируется переменная облачность, утренние туманы и местами осадки.

По данным РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области и Уральске ночью и утром ожидается туман, осадков не прогнозируется, температура ночью +2…+4 °C, днем +20…+22 °C.

В Атырауской области ночью и утром также ожидается туман, в Атырау осадков не будет, температура ночью +8…+10 °C, днем +23…+25 °C.

В Мангистауской области прогнозируется туман, в Актау возможен дождь, температура ночью +14…+16 °C, днем +22…+24 °C.

В Актюбинской области и Актобе существенных осадков не предвидится, температура ночью +6…+8 °C, днем +18…+20 °C.