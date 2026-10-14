Прогноз погоды на западе Казахстана 15 октября

Синоптики предупреждают о сильном порывистом ветре, а в ряде районов - о тумане и пыльных бурях.

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 15 октября, в Западно-Казахстанской области будет сухо и облачно, днём на юге региона порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В Уральске и по области столбики термометров ночью покажут +9...+11 °C, а днём воздух прогреется до +22...+24 °C.

В Атырауской области днём на севере, западе и юге также разыграется пыльная буря, ветер усилится до 15-20 м/с. В Атырау синоптики прогнозируют ночью +13...+15 °C, а днём - до +25...+27 °C и порывы ветра до 18 м/с.

В Мангистауской области ожидается переменная облачность, на севере и в центре - пыльная буря с ветром до 20 м/с. В Актау днём порывы ветра достигнут 15-18 м/с, температура воздуха ночью составит +14...+16 °C, днём - от +23 до +25 °C.

В Актюбинской области ночью и утром на севере и востоке возможен туман, а днём порывы ветра составят 15-18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +7...+9 °C, а в дневное время поднимется до +19...+21 °C.

