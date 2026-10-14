Самолёт рухнул после взлёта: 156 погибших и единственная выжившая

16 августа 1987 года в пригороде Детройта, штат Мичиган, потерпел крушение пассажирский самолёт McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании Northwest Airlines. На борту находились 155 человек — 149 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить удалось только одной пассажирке, четырёхлетней Сесилии Сичан. Кроме того, при падении самолёта погиб человек на земле, передает МойГород

Катастрофа произошла вскоре после взлёта из аэропорта Детройта. Самолёт выполнял рейс в Финикс с промежуточной посадкой в Санта-Ане, штат Калифорния. Расследование показало, что трагедии предшествовали ошибки экипажа при подготовке к вылету.

Разбившийся самолёт за два года до катастрофы в период эксплуатации в Republic Airlines. Фото: Wikipedia

Что произошло перед катастрофой

Вечером 16 августа самолёт выполнял рейс Northwest Airlines 255. После вылета из Детройта он должен был направиться в Финикс, а затем продолжить путь в Санта-Ану. На борту находились 149 пассажиров и шесть членов экипажа.

Взлёт проходил нештатно. Самолёт поднялся в воздух почти у конца взлётно-посадочной полосы, но вместо нормального набора высоты начал раскачиваться из стороны в сторону. Лайнер задел крылом фонарный столб, после чего столкнулся с другими препятствиями, крышей здания и упал на землю. При ударе самолёт разрушился, а на месте крушения возник пожар. Обломки и огонь повредили также автомобили на расположенной рядом дороге и стоянке.

Почему самолёт потерпел крушение

Расследование Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) установило, что перед взлётом экипаж не выполнил необходимые действия по контрольному списку. Закрылки и предкрылки крыла не были выпущены в положение, необходимое для взлёта.

Эти элементы увеличивают подъёмную силу крыла на малых скоростях. Без их правильной настройки полностью загруженный самолёт не смог набрать необходимую высоту и потерял возможность безопасно продолжить взлёт.

Ситуацию усугубила неисправность системы предупреждения о неправильной конфигурации самолёта. Она не подала экипажу звуковой сигнал о том, что лайнер не готов к взлёту. При этом расследователям не удалось установить точную причину отсутствия электропитания системы предупреждения.

Единственная выжившая

На борту находились 155 человек. В результате катастрофы погибли 154 из них — шесть членов экипажа и 148 пассажиров. Единственной выжившей пассажиркой стала четырёхлетняя Сесилия Сичан. Она получила тяжёлые травмы.

Ещё два человека погибли на земле. Таким образом, общее число жертв катастрофы составило 156 человек.

Последствия катастрофы. Фото: Wikipedia

История Сесилии стала одной из самых известных страниц этой трагедии. Девочка потеряла в авиакатастрофе родителей и брата. После происшествия её воспитанием занимались родственники.

Последствия расследования

Официальный отчёт NTSB был опубликован в мае 1988 года. В нём основной причиной катастрофы назвали неспособность экипажа убедиться с помощью контрольного списка, что закрылки и предкрылки выпущены для взлёта. Отдельно расследователи указали на отсутствие предупреждающего сигнала, который мог обратить внимание пилотов на неправильную конфигурацию самолёта.

Катастрофа рейса Northwest Airlines 255 стала трагическим примером того, как пропуск обязательной процедуры и отказ системы предупреждения могут сочетаться и привести к тяжёлым последствиям.