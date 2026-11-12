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Социум

Столичные врачи проведут сложные операции и бесплатные приемы в Уральске

В Уральске стартовали Дни Медицинского центра Управления делами Президента (УДП) РК.
Арайлым Усербаева
Столичные врачи проведут сложные операции и бесплатные приемы в Уральске

В течение двух дней - 12 и 13 ноября - ведущие специалисты Больницы Медцентра и Национального госпиталя будут оперировать пациентов, проводить консультации для жителей Западно-Казахстанской области и обучать местных врачей.

Совместно с уральскими коллегами столичные хирурги проведут ряд вмешательств по трем направлениям: сосудистой хирургии, нейрохирургии и гинекологии.

Нейрохирургия: врач Талгат Ермеков выполнит стентирование внутренней сонной артерии. Эта эндоваскулярная технология позволяет восстановить кровоток в суженном сосуде с помощью специального стента без открытого хирургического вмешательства.

Сосудистая хирургия: Аблай Сейткалиев проведет реконструктивные операции на магистральных сосудах.

Гинекология: запланированы операции с применением современных малоинвазивных методов.

Помимо практики в операционных, эксперты подготовили образовательную программу для врачей и управленцев региона:

  • Клинические семинары: лекции по диагностике эпилепсии (в том числе постинсультной), интерстициальным заболеваниям легких, инфекционному контролю и безопасности пациентов.
  • Онлайн-интенсивы: Центр медицинских технологий проведет «Школу топ-менеджеров здравоохранения» (о вакцинопрофилактике и медицинском маркетинге), а Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы - презентации по биобезопасности и проверке квалификации лабораторий.

Где и когда попасть на прием к врачам?

Жители области могут получить консультации узкопрофильных специалистов. Приемы пройдут на двух площадках:

1. Областная многопрофильная больница (ул. Н. Савичева, 85, корпус 3):

12 ноября (12:00 - 15:00) и 13 ноября (09:00 - 11:00):

  • ревматолог Бактыгуль Орынбасарова;
  • эндокринолог Молдир Маратова;
  • нефролог Зарина Алмабаева.

13 ноября (14:00 - 17:00):

  • сосудистый хирург Аблай Сейткалиев.

2. Областной кардиологический центр (ул. Мелиоратор, 1):

13 ноября (09:00 - 17:00):

  • аритмолог Ринат Камиев;
  • кардиохирург Арайгул Ыдырышева.

Также в рамках визита столичные врачи ведут приемы по эпилепсии и нейрохирургическим заболеваниям. Чтобы попасть на консультацию, необходимо предварительно записаться через регистратуру соответствующего медучреждения.

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