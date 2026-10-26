Учёные предсказали дату «Судного дня» на ноябрь 2026 года

13 ноября 2026 года снова привлекло внимание из-за исследования американских учёных, опубликованного в 1960 году. Согласно построенной ими математической модели, при сохранении прежних темпов роста населения именно в этот день численность человечества должна была приблизиться к бесконечности. Однако речь шла не о реальном конце света, а о математическом сценарии, который не оправдался, передает МойГород.

Откуда взялась дата 13 ноября 2026 года

4 ноября 1960 года в научном журнале Science вышла работа физика Гайнца фон Ферстера, Патрисии Мори и Лоуренса Амиота под названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года нашей эры».

Исследователи изучили оценки численности населения за продолжительный период — примерно с начала нашей эры до 1958 года. Они обратили внимание на то, что население планеты не только увеличивалось, но и росло всё быстрее.

На основе этих данных учёные построили математическую модель и экстраполировали выявленную закономерность в будущее. Согласно расчётам, если бы ускоренный рост продолжался прежними темпами, 13 ноября 2026 года модель достигла бы математической сингулярности — точки, в которой расчётная численность населения стремится к бесконечности.

Разумеется, это не означало, что на Земле действительно могло бы оказаться бесконечное количество людей. Такой результат показывал, что модель перестаёт иметь физический смысл при бесконечном продолжении прежней тенденции.

Почему прогноз назвали «Судным днём»

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Авторы использовали провокационное название Doomsday, которое переводится как «Судный день». В публикации журнала Time, вышедшей вскоре после исследования, приводилось объяснение фон Ферстера: при подобном сценарии человечеству грозила бы не буквальная бесконечность, а ситуация, в которой население стало бы слишком большим для доступного пространства и ресурсов.

Из-за громкого названия исследование нередко представляют как предсказание конца света. В действительности учёные продемонстрировали, к какому абсурдному результату приводит математическая модель, если бесконечно продолжать тенденцию ускоренного роста населения.

Почему прогноз не оправдался

Главное предположение модели заключалось в том, что темпы роста населения будут постоянно ускоряться. Однако во второй половине XX века демографическая ситуация начала меняться.

Во многих странах стала снижаться рождаемость, а прирост населения Земли постепенно замедлился. В результате фактическая численность человечества всё сильнее отклонялась от траектории, рассчитанной исследователями в 1960 году.

Согласно современным исследованиям модели фон Ферстера, гиперболический рост населения, наблюдавшийся ранее, прекратился. К началу 1990-х годов фактическая численность населения уже заметно отставала от значений, которые предсказывала первоначальная модель.

Что происходит с населением Земли сейчас

Современные демографические прогнозы не предполагают бесконечного ускорения роста человечества.

По данным ООН, в 2024 году население мира составляло около 8,2 млрд человек. Согласно прогнозу World Population Prospects 2024, численность населения может достичь примерно 10,3 млрд к середине 2080-х годов, после чего начнёт постепенно сокращаться и к концу века составит около 10,2 млрд человек.

Одной из основных причин этих изменений является снижение рождаемости. Глобальный коэффициент рождаемости уменьшился с 3,31 ребёнка на женщину в 1990 году до примерно 2,25 в настоящее время. Более чем в половине стран и территорий мира этот показатель уже опустился ниже уровня простого воспроизводства населения, который составляет около 2,1 ребёнка на женщину.

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Таким образом, ключевое предположение, на котором строилась модель 1960 года, больше не соответствует современной демографической ситуации.

Почему выбрали именно 13 ноября

У точной даты есть ироничная деталь. Согласно современной научной работе, посвящённой модели фон Ферстера, 13 ноября было выбрано не случайно: в этот день родился сам учёный.

Поэтому серьёзный математический расчёт получил необычное название и конкретную дату, которые впоследствии привлекли внимание общественности.

Произойдёт ли конец света 13 ноября 2026 года

Нет. Эта дата не является научным предсказанием конца света. Она появилась в результате математической модели, построенной в 1960 году на предположении о непрерывном ускорении роста населения.

Последующие десятилетия показали, что демографические тенденции изменились: рождаемость во многих странах снизилась, темпы прироста населения замедлились, а современные прогнозы предполагают достижение пика численности человечества во второй половине XXI века.

История с «Судным днём» служит примером того, почему математические прогнозы необходимо рассматривать с учётом исходных предположений. Даже закономерность, которая хорошо описывает прошлое, не обязательно сохранится в будущем.