1,6 млн тенге за косулю: в ЗКО сельчанина осудили за незаконную охоту

Местный житель, не имея разрешения и лицензии на добычу диких животных, застрелил косулю.

В Таскалинском районе Западно-Казахстанской области суд вынес приговор местному жителю за браконьерство. Мужчину признали виновным в незаконной охоте и приговорили к ограничению свободы, а также обязали полностью возместить ущерб экосистеме региона, сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.

Преступление произошло в мае 2026 года. Сельчанин, не имея разрешения и лицензии на добычу диких животных, застрелил косулю. Браконьера с поличным задержали инспекторы РГКП "Охотзоопром" совместно с сотрудниками полиции. У него изъяли охотничье оружие и тушу убитого животного.

В ходе судебного процесса подсудимый полностью признал свою вину. Помимо ограничения свободы, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании причиненного природе вреда. За уничтожение одной особи дикого копытного животного с осуждённого взыскали 1 621 875 тенге.

Мужчине дали один месяц на добровольное полное погашение суммы. Если ущерб не будет выплачен в установленный срок, деньги взыщут в принудительном порядке и направят в бюджет на восстановление природных ресурсов.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.