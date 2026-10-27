1,8 млн камер установлено в Казахстане: глава МВД доложил об усилении видеомониторинга

Министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании Межведомственной комиссии по реализации принципа "Закон и Порядок" доложил о ходе внедрения цифровых технологий в работу полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РК.

По данным главы ведомства, в стране продолжают расширять систему видеонаблюдения и внедрять умные технологии для обеспечения общественной безопасности.

- По данным МВД, в стране установлено 1,8 млн камер. Видеонаблюдением охвачено 65 тыс. дворов. В результате раскрыто 13,8 тыс. преступлений и пресечено более 763 тыс. административных правонарушений. Продолжается расширение сети центров оперативного управления в городах и районных центрах, - говорится в сообщении.

В рамках цифровизации правоохранительной системы сотрудников полиции оснащают смарт-жетонами. Это оборудование позволяет в режиме реального времени координировать действия нарядов и применять технологии искусственного интеллекта.

Кроме того, в Казахстане активно увеличивают число камер с функцией видеоаналитики:

На данный момент в стране функционирует 51 тысяча таких устройств.

До конца текущего года их количество планируют довести до 60 тысяч.

Параллельно в республике ведётся подготовка к созданию единой Национальной системы видеомониторинга, которая объединит ключевые цифровые ресурсы безопасности.

