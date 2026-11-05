100 млн тенге получил чиновник из ЗКО за пропуск фур из России

В Астане специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес обвинительный приговор бывшему исполняющему обязанности руководителя управления Департамента государственных доходов по ЗКО и его посреднику. Они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

В суде установили, что осенью 2025 года и.о. руководителя управления ДГД договорился с россиянином о "беспрепятственном" проезде грузовиков через границы и пункты пропуска на территории ЗКО.

За общее покровительство, попустительство и помощь в проезде через границу 1003 грузовых автомобилей из России в Казахстан чиновник получил 100 миллионов тенге. Кроме того, за эти деньги взяткодателю передавали секретные данные о включении его фирм и ИП в систему управления рисками и давали "советы", как обходить ограничения. Связующим звеном выступал посредник, который за свои услуги взял 24,8 миллиона тенге.

В ходе судебных разбирательств государственный обвинитель просил назначить бывшему чиновнику 12 лет лишения свободы, а его посреднику- 1,5 года.

При вынесении приговора суд учел наличие малолетних детей у обоих подсудимых как смягчающее обстоятельство. В то же время отягчающим обстоятельством для экс-сотрудника ДГД стало нарушение им присяги.

В итоге суд приговорил экс-руководителя управления ДГД по ЗКО к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме этого ему пожизненно запретили занимать должности на госслужбе. Посредника приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и аналогичным пожизненным запретом на госслужбу.

Также суд постановил конфисковать в доход государства все деньги, добытые преступным путем.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.