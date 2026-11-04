11 краснокнижных соколов на 100 млн тенге пытались вывезти из Казахстана

Пограничники пресекли контрабанду редких птиц в пункте пропуска "Целинный" в Туркестанской области.

Как сообщили в пресс-службе КНБ, крупную партию контрабанды перехватили 31 октября в пункте пропуска "Целинный" в Туркестанской области. Пограничники пресекли попытку незаконного вывоза 11 краснокнижных соколов-балобанов. По подозрению в преступлении задержали гражданина Казахстана.

По данным ведомства, стоимость изъятых птиц на нелегальном черном рынке превышает 100 миллионов тенге.

Все собранные материалы по данному факту передали в компетентные органы для принятия соответствующего процессуального решения и возбуждения уголовного дела.