11 золотых медалей с чемпионата мира привезли спортсмены из ЗКО

В штате Пенджаб (Индия) прошёл чемпионат мира по ARASHI MMA. Об этом сообщили в сообщили в федерации Arashi MMA Западно-Казахстанской области. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 15 стран мира.
Сборная Казахстана выступила на чемпионате в составе 19 бойцов. Все спортсмены стали победителями и завоевали золотые медали. Свою победу они посвятили Дню Республики Казахстан.
Отличный результат показали и представители Западно-Казахстанской области. Наши спортсмены привезли домой 11 золотых медалей!
Победители из ЗКО:
Тренер - Мусаинов Асхат Бисенбаевич:
- Мусаинов Алихан
- Сагынтай Нурсултан
Тренер - Сулейменов Руслан:
- Утебаев Амир
- Жолдыбай Алихан
- Сам тренер Руслан Сулейменов также принял участие в соревнованиях и занял первое место.
Тренер - Татаханов Руслан:
- Танирберген Санжар
- Шевцов Ярослав
- Аленников Даниил
- Салауатов Батыр
- Булигенов Ерасыл
- Гайнетденов Хамза
Поздравляем наших спортсменов и тренеров с отличным результатом! Желаем новых побед, успехов и дальнейших достижений на международной арене!