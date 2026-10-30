11 золотых медалей с чемпионата мира привезли спортсмены из ЗКО

В штате Пенджаб (Индия) прошёл чемпионат мира по ARASHI MMA. Об этом сообщили в сообщили в федерации Arashi MMA Западно-Казахстанской области. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 15 стран мира.

Сборная Казахстана выступила на чемпионате в составе 19 бойцов. Все спортсмены стали победителями и завоевали золотые медали. Свою победу они посвятили Дню Республики Казахстан.

Отличный результат показали и представители Западно-Казахстанской области. Наши спортсмены привезли домой 11 золотых медалей!

Победители из ЗКО:

Тренер - Мусаинов Асхат Бисенбаевич:

Мусаинов Алихан

Сагынтай Нурсултан

Тренер - Сулейменов Руслан:

Утебаев Амир

Жолдыбай Алихан

Сам тренер Руслан Сулейменов также принял участие в соревнованиях и занял первое место.

Тренер - Татаханов Руслан:

Танирберген Санжар

Шевцов Ярослав

Аленников Даниил

Салауатов Батыр

Булигенов Ерасыл

Гайнетденов Хамза

Поздравляем наших спортсменов и тренеров с отличным результатом! Желаем новых побед, успехов и дальнейших достижений на международной арене!