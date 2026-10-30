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Социум

11 золотых медалей с чемпионата мира привезли спортсмены из ЗКО

Всего от Казахстана поехали 19 учеников.
Жулдызхан Хасангалиева
11 золотых медалей с чемпионата мира привезли спортсмены из ЗКО
Фото предоставил Сулейменов Руслан

В штате Пенджаб (Индия) прошёл чемпионат мира по ARASHI MMA. Об этом сообщили в сообщили в федерации Arashi MMA Западно-Казахстанской области. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 15 стран мира.

Сборная Казахстана выступила на чемпионате в составе 19 бойцов. Все спортсмены стали победителями и завоевали золотые медали. Свою победу они посвятили Дню Республики Казахстан.

Отличный результат показали и представители Западно-Казахстанской области. Наши спортсмены привезли домой 11 золотых медалей!

Победители из ЗКО:

Тренер - Мусаинов Асхат Бисенбаевич:

  • Мусаинов Алихан
  • Сагынтай Нурсултан

Тренер - Сулейменов Руслан:

  • Утебаев Амир
  • Жолдыбай Алихан
  • Сам тренер Руслан Сулейменов также принял участие в соревнованиях и занял первое место.

Тренер - Татаханов Руслан:

  • Танирберген Санжар
  • Шевцов Ярослав
  • Аленников Даниил
  • Салауатов Батыр
  • Булигенов Ерасыл
  • Гайнетденов Хамза

Поздравляем наших спортсменов и тренеров с отличным результатом! Желаем новых побед, успехов и дальнейших достижений на международной арене!

 

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