116 км дорог ремонтируют и строят в районе ЗКО

Ремонт охватил не только трассы, но и сельские дороги.

Развитие дорог на особом контроле. В 2025–2026 годах в Бурлинском районе ремонтируют и строят почти 116 километров дорог. Работы идут как в самом Аксае, так и в селах, сообщили в акимате Бурлинского района.

По данным акимата:

Трасса Подстепное - граница РФ: идет реконструкция большого участка (с 72-го по 108-й км). Работы финансирует компания КПО б.в., завершить их планируют к концу этого года.

Дорога Федоровка - Аксай: капитально ремонтируют 21-километровый отрезок (с 51,7 по 73 км). Срок сдачи - тоже конец 2026 года.

Подъезд к селу Жанаталап: за счет местного бюджета уже отремонтировали 14,3 км дороги, которая ведет от трассы Подстепное - Елек - граница РФ.

Что сделали и делают в селах

По программе "Ауыл - Ел бесігі" и другим направлениям активно обновляют сельские дороги:

В селе Бурлин завершили ремонт 15 км дорог.

В селе Пугачёво проложили 6,4 км новых внутрипоселковых дорог в юго-западной части.

Построили 2,1 км новой дороги на въезде в село Аксу.

Ремонтируют дорогу Кентубек - Караганда (участки 14-26 км и 26-38 км).

К селам Достык и Каракудук отсыпали щебнем подъездные пути общей протяженностью 16 км.

В Аксае уделяют внимание не только проезжей части, но и пешеходной зоне: строят парковки, тротуары и приводят в порядок внутриквартальные проезды.

В микрорайоне Аралтал появились новые дороги по улицам №4 и №5 (2,3 км).

Сейчас идет средний ремонт улиц Ихсанова и Жанаталап общей протяженностью 11 км.

В планах на будущее - обновить проспект Абая, улицы Дружбы Народов и Железнодорожную (около 7 км).