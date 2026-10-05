120 км электросетей обновят в районе ЗКО

В Западно-Казахстанской области взялись за одну из самых наболевших коммунальных проблем - изношенность энергетической инфраструктуры. Жители сразу нескольких районов вскоре забудут о внезапных скачках напряжения и аварийных отключениях. Вопрос качества электроснабжения для многих сел и райцентров ЗКО годами оставался острым. Старые линии, отслужившие свой срок, то и дело давали сбои при непогоде. Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства запустило масштабный проект по реконструкции сетей в Бурлинском, Шынгырлауском и Каратобинском районах. За работу взялась подрядная организация ТОО "Қалдығайты".

Как сообщили в акимате Бурлинского района, строительную технику и бригады энергетиков можно встретить в селах Бурлин и Пугачёво, а также в старой части микрорайона Аралтал в Аксае.

- На этих участках полностью меняют устаревшую инфраструктуру: в общей сложности рабочим предстоит проложить почти 98 километров (97,7 км) новых воздушных линий напряжением 10 кВ и свыше 26 километров (26,71 км) линий напряжением 0,4 кВ, - отметили в акимате.

Как подчеркивают в районном акимате, точечным ремонтом здесь решили не ограничиваться. Модернизация коммунального сектора в регионе идет широким фронтом - параллельно с обновлением света в районах приводят в порядок системы водоснабжения и водоотведения.

Новые линии электропередачи позволят свести к минимуму вероятность внезапных отключений и гарантировать стабильное качество услуг.