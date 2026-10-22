Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

127 часов в ловушке: альпинист отрезал сам себе руку, чтобы выжить

Әсемай Талғатқызы
127 часов в ловушке: альпинист отрезал сам себе руку, чтобы выжить
Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

В 2003 году американский альпинист Арон Ралстон отправился в одиночный поход по каньону Блю-Джон в штате Юта, США. Во время спуска огромный валун сдвинулся и прижал его правую руку к стене узкого ущелья. В течение пяти дней мужчина пытался освободиться, но, когда надежда на спасение почти исчезла, решился на отчаянный шаг — самостоятельно ампутировал руку. После этого он смог выбраться из каньона и добраться до других людей, передает МойГород

Камень прижал руку к стене каньона

26 апреля 2003 года 27-летний Ралстон исследовал отдалённый район штата Юта. Он был опытным альпинистом, однако отправился в поход один и не сообщил близким, куда именно направляется. В узком проходе каньона массивный камень весом около 360 килограммов сдвинулся и зажал его правую руку между валуном и скалой.

Арон Ралстон. Фото: Википедия

Ралстон попытался сдвинуть камень, но его усилия оказались тщетными. Он также пробовал освободить руку другими способами, однако выбраться самостоятельно не получалось. При этом каньон находился в труднодоступной местности, где рассчитывать на скорую помощь было практически невозможно.

Пять дней в ловушке

У альпиниста был небольшой запас еды и воды, но постепенно они закончились. Он пытался сохранять силы, согреваться по ночам и найти способ выбраться из западни. Время шло, а помощь не приходила.

Ралстон понимал, что без решительных действий может погибнуть. Сначала он пытался перерезать ткани руки карманным ножом, однако лезвие оказалось недостаточно эффективным. В конце концов мужчина пришёл к выводу, что единственный шанс на спасение — ампутировать зажатую конечность.

Кадр из фильма "127 часов"

Решение потребовало от него невероятной выдержки. Используя мультитул, альпинист сломал кости предплечья, после чего смог перерезать оставшиеся ткани и освободить руку. Вся процедура стала последней возможностью выбраться из каньона живым. 

Он выбрался и добрался до помощи

Освободившись, Ралстон остановил кровотечение с помощью самодельного жгута, закрепил снаряжение и спустился по скале на верёвке. Несмотря на тяжёлое состояние и обезвоживание, он продолжил путь пешком.

Пройдя несколько километров по труднодоступной местности, мужчина встретил туристов, которые помогли ему и сообщили о случившемся спасателям. Вскоре Ралстона эвакуировали на вертолёте и доставили в больницу.

Арон Ралстон. Фото: Википедия

История альпиниста получила широкую известность и легла в основу его автобиографии Between a Rock and a Hard Place. В 2010 году на экраны вышел фильм «127 часов» режиссёра Дэнни Бойла, основанный на пережитом Ралстоном. Главную роль исполнил Джеймс Франко. 

самолёт путешествие туристы операция фильм Авиакатастрофа ампутация альпинист Рука катастрофа каньон камень биография

Читайте также

Новости партнёров