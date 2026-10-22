127 часов в ловушке: альпинист отрезал сам себе руку, чтобы выжить

В 2003 году американский альпинист Арон Ралстон отправился в одиночный поход по каньону Блю-Джон в штате Юта, США. Во время спуска огромный валун сдвинулся и прижал его правую руку к стене узкого ущелья. В течение пяти дней мужчина пытался освободиться, но, когда надежда на спасение почти исчезла, решился на отчаянный шаг — самостоятельно ампутировал руку. После этого он смог выбраться из каньона и добраться до других людей, передает МойГород

Камень прижал руку к стене каньона

26 апреля 2003 года 27-летний Ралстон исследовал отдалённый район штата Юта. Он был опытным альпинистом, однако отправился в поход один и не сообщил близким, куда именно направляется. В узком проходе каньона массивный камень весом около 360 килограммов сдвинулся и зажал его правую руку между валуном и скалой.

Арон Ралстон. Фото: Википедия

Ралстон попытался сдвинуть камень, но его усилия оказались тщетными. Он также пробовал освободить руку другими способами, однако выбраться самостоятельно не получалось. При этом каньон находился в труднодоступной местности, где рассчитывать на скорую помощь было практически невозможно.

Пять дней в ловушке

У альпиниста был небольшой запас еды и воды, но постепенно они закончились. Он пытался сохранять силы, согреваться по ночам и найти способ выбраться из западни. Время шло, а помощь не приходила.

Ралстон понимал, что без решительных действий может погибнуть. Сначала он пытался перерезать ткани руки карманным ножом, однако лезвие оказалось недостаточно эффективным. В конце концов мужчина пришёл к выводу, что единственный шанс на спасение — ампутировать зажатую конечность.

Кадр из фильма "127 часов"

Решение потребовало от него невероятной выдержки. Используя мультитул, альпинист сломал кости предплечья, после чего смог перерезать оставшиеся ткани и освободить руку. Вся процедура стала последней возможностью выбраться из каньона живым.

Он выбрался и добрался до помощи

Освободившись, Ралстон остановил кровотечение с помощью самодельного жгута, закрепил снаряжение и спустился по скале на верёвке. Несмотря на тяжёлое состояние и обезвоживание, он продолжил путь пешком.

Пройдя несколько километров по труднодоступной местности, мужчина встретил туристов, которые помогли ему и сообщили о случившемся спасателям. Вскоре Ралстона эвакуировали на вертолёте и доставили в больницу.

Арон Ралстон. Фото: Википедия

История альпиниста получила широкую известность и легла в основу его автобиографии Between a Rock and a Hard Place. В 2010 году на экраны вышел фильм «127 часов» режиссёра Дэнни Бойла, основанный на пережитом Ралстоном. Главную роль исполнил Джеймс Франко.